Ustojí nenávist v Edenu? Kuchta ve Spartě začíná ožívat, Priske si ho pochvaluje

Když před začátkem sezony přišel Jan Kuchta na roční hostování do Sparty, vyvolal velké pozdvižení. Bývalý hráč Slavie na Letné? To se často neodpouští. Po nepovedeném začátku se ale reprezentační útočník dostává do provozní teploty a vstřelenými góly si začíná získávat publikum na Letné.

Jan Kuchta | Foto: ČTK / Vít Šimánek