Čtyřiatřicetiletý reprezentační obránce si odpykal desetizápasový trest v mezinárodních soutěžích za údajnou rasistickou urážku protihráče v březnovém osmifinále Evropské ligy proti Rangers a s Pražany ho ve čtvrtek čeká odveta play off Evropské ligy ve Varšavě proti Legii.

"Musím říct, že se hodně těším. Pokud dostanu důvěru, budu za to rád a budu se snažit odvděčit tím nejlepším možným způsobem. Věřím, že to zvládneme," řekl Kúdela ve videu na youtubeovém kanálu Slavie.

V této sezoně zatím odehrál tři soutěžní zápasy v rámci ligy. "S Ondrou v sestavě jsme v téhle sezoně ještě nedostali gól. Hodně pomáhá naší rozehrávce, bylo to vidět už doma s Baníkem. Hodně mluví a řídí si hráče před sebou. Hráči, co jsou vzadu a mají hru před sebou, mají větší vliv na organizaci týmu než hráči nahoře,“ uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Pražané půjdou do odvety s Legií po domácí remíze 2:2. "Chtěli jsme vyhrát, ale to se nám bohužel nepodařilo. Ale aspoň se neprohrálo, což je důležité. Navíc se teď zrušilo pravidlo o gólech venku, už se nepočítají jako za dva. Takže o to je to lepší," přemítal Kúdela.

O koho je zájem?

Slavia dnes oznámila odchod Petara Musy. Třiadvacetiletý útočník bude v letošní sezoně hostovat v portugalské Boavistě. Součástí dohody je opce na přestup.

Nabídka přišla i na Jana Bořila, Micka van Burena, Petera Olayinku nebo Davida Zimu, o kterého se zajímají kluby v čele s italským FC Turín. "Přestupy řeší vedení, hlavně Jirka Bílek. Přestupní období končí 8. září, což je ještě dlouhá doba. Jisté je jen hostování Petara Musy. Chceme samozřejmě soupisku zeštíhlit. Probíhají jednání okolo nejmenovaných hráčů. Až se kluby mezi sebou domluví, tak to třeba bude ovlivňovat osud i jiných hráčů,“ uvedl kouč Jindřich Trpišovský.

Trénink sešívaných v předvečer odvety proti ?? @LegiaWarszawa je v plném proudu! ?‍♂️ #legsla pic.twitter.com/GXjVxJWXOa — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) August 25, 2021

Na odhodu byl Olayinka, který měl nabídku z Kodaně, kam dnes dokonce odletěl. "Během dne jsem ale dostal informaci, že se večer připojí zpátky k týmu, protože jednání padla, prozradil trenér. „O Micka van Burena je zájem ze Slovanu Bratislava, o Laca Takácse panuje zájem spousty klubů od nás i ze zahraničí. My čekáme na to, kdy se kluby domluví, proto ještě někteří hráči neodešli. Čekáme, kdo odejde na transfer a podle toho se bude dotvářet kádr,“ doplnil Trpišovský.

Velký zájem byl o Bořila, ale Slavia si klíčové muže defenzivy podržela. "Po strategické dohodě jsme se shodli, že tým ho potřebuje. On by si to za výkony a služby, které tady odvedl, zasloužil. Vedli jsme dohromady diskuzi, která vyústila v to, že Honza zůstává.“