Hodně se řeší váš přestup, jak nyní jednání vypadají? Nedokážu odpovědět, jak to dopadne, sám nevím. Pořád se něco řeší, to nebudu tajit, asi to stejně každý ví. Mělo se rozhodnout do pátku, ale to se nestihlo, tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat.

Zájem o vás má například Sigma.

Ano, zajímá se Sigma, Mladá Boleslav a Baník, jehož zástupci tady dnes byli. To jsou tři žhaví kandidáti, které řeším. Ještě mě dvakrát kontaktovalo portugalské Marítimo, ale je předposlední a rozhodli jsme se, že půjdeme českou cestou. Já cítím největší zájem ze Sigmy, ale těžko říct, jestli to dopadne. Je to už v dobré fázi, ale bude záležet na mně a majiteli, jak se rozhodneme. Je tam ještě varianta, že bych půl roku zůstal, ale myslím, že je správný čas udělat krok dopředu.

Bylo by plus, kdybyste šel do Olomouce, že byste se nemusel stěhovat?

Určitě. Mám tady kamarády a nemusel bych se tolik stěhovat. Ale spíše koukám na sportovní stránku, která je pro mě důležitá. Ne na to, jestli se musím stěhovat na druhou stranu republiky. To už jsou maličkosti. Pro mě je důležité, abych hrával, dostával šance v lize a posouval se dál.

Co myslíte, že byste musel změnit při přesunu do ligy?

Celkově všechno - práci s míčem, techniku, být vyspělejší a začít více fungovat dozadu, v čemž si myslím, že jsem udělal velký pokrok. Není to zase tak rozdílné. Je to jen o tvrdé práci

Myslíte, že jste udělal na trenéra Václava Jílka ve vzájemném duelu dojem?

Uvidím, půjdu se zeptat (smích).

Jaké to bylo hrát proti Sigmě?

Ze začátku jsem byl trošku nervózní. Tři týdny jsem teď netrénoval až poslední dva dny před zápasem, takže jsem v první půli skoro neuhrál balon, ale pak jsem se rozehrál, dal jsem gól z penalty, která asi byla. Bylo to takové zvláštní, když vím, že se řeší, že bych do Sigmy mohl jít. Celkově to byly takové smíšené pocity, už je konec sezony a všichni chceme domů za rodinou.

Druhá liga není snadná

Jak hodnotíte půl rok Prostějova ve F:NL, kde jste skončili sedmí?

Start jsme měli dobrý - výhra, remíza - tam to bylo slušné, ale potom jsme začali smolně prohrávat, nevycházely nám zápasy, dostávali jsme zbytečné góly a nebyli jsme produktivní. Zlomil to zápas v Jihlavě, kde jsme si uvědomili co chceme a potřebujeme hrát. Od toho jsme se odrazili a začali jsme fungovat jako tým. Zlomili jsme to a zase dobře rozehráli.

Mohlo to být i tím, že jste měli relativně mladý a nový tým?

Je možné, že to někteří kluci nezvládali. Ta druhá liga není jednoduchá, je těžká, ale pak se s tím popasovali dobře, pochopili, jak musí hrát.

Z vašeho osobního pohledu ale asi panuje spokojenost.

Z mého pohledu dobré. Ze začátku to nebylo ono, ale potom začaly vypadat zápasy dobře, jen jsem nebyl tolik produktivní. Ke konci se to zlomilo. Bez kluků bych to sám nezvládl, ale odměnilo mě to za moji práci. Že jsem dával góly a podobně, to byl bonus pro mě, důležité bylo, že jsme sbírali body.

Postupně vám asi rostlo sebevědomí?

Určitě. Uvědomil jsem, si, že když budu jednoduchý, efektivní, tak to na ně platí. Dělal jsem to, co vím, že jsou moje přednosti, což je rychlost za obranu a taková vyčůranost. Byl jsem tím platný pro tým, což bylo důležité.

Vstřelil jste pět gólů, mělo jich být víc?

Mohlo být víc, ale mám k tomu asi ještě šest asistencí, takže spokojenost. Za půl sezony jsem gólově vyrovnal své loňské maximum.

Také jste dostal pozvánku do reprezentace do 21 let.

Byl jsem rád, že to přišlo. Nečekal jsem to, ale vím, že to nebyl úplně plnohodnotný sraz. Byla to ale možnost ukázat, že jsem zpátky a udělal jsem pokroky. Za mě bonus.

Věříte, že je šance dostat se do nominace na EURO 2023?

Záleží, jestli se posunu do ligy. To je otázka. Trenér Suchopárek o mně ví, myslím, že jsem zahrál dobře. Bude to záležet na mně, jestli budu stále stejně produktivní. Pak by to mohlo přijít. Když ne, tak ne. Jsou tam na mém postu kvalitní hráči, kteří hrají v lize a jsou to supertalenti. Myslím, že mám na to se o nominaci porvat.