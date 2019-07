I proto se Olomoučanům po domácí výhře minulou sobotu hodně ulevilo. „Museli jsme to v podstatě zvládnout, protože dva zápasy venku, které nás čekají budou hodně těžké. Mohlo by se pak stát, že bychom byli po čtyřech kolech na nule, což nikdo nechtěl,“ říkal obránce Václav Jemelka. „Teď máme tři a zase se nám může lépe dýchat. Pojedeme si to se soupeři rozdat,“ dodal obránce, který si proti Zlínu připsal první start v sezoně. Úvodní duel v Plzni vynechal kvůli nemoci.

„Bylo to pro mě docela těžké. Začal jsem trénovat až ve středu, navíc jsem měl antibiotika. Byl to křest ohněm, ale naštěstí jsem to zvládl. Měli jsme nachystané i střídání, kdyby to doopravdy nešlo, ale naštěstí to nebylo třeba,“ řekl Jemelka, který spolu s kolegou Vítem Benešem pomohl k prvnímu čistému kontu. Zlín až na jednu výjimku vyložené šance neměl, obrana oproti duelu s Plzni zpevnila, což je před zápasy se silnými soky dobrá zpráva.

Zlomenina potřebuje čas

Stejně jako forma brankáře Michala Reichla, který při zranění Miloše Buchty převzal roli jedničky. „Za zápas se Zlínem mu můžeme poděkovat,“ říkal hned po duelu kouč Radoslav Látal. Návrat veterána navíc zatím není na pořadu dne. „Miloš to má na šest až osm týdnů. Čeká ho teď kontrola, ale tam se těžko dá něco urychlit. Je to zlomenina a ta potřebuje čas. Nemá smysl na něj nějak tlačit, protože to ani nejde,“ uvedl Látal.

Ten také prozradil, že se pustil s hráči do odvážné sázky. Když Sigma na Slavii zaboduje naplno, v dalším duelu v Liberci se kouč nejspíš stane vděčným terčem módní policie. „Když vyhrajeme na Slavii, tak v Liberci mě přímo na lavičce uvidíte v sandálech a vysokých froté ponožkách,“ slíbil s úsměvem.

Odhady bookmakerů mu zatím dávají důvod ke klidu, kurzy na vítězství Sigmy šplhají až téměř do té výše, kdy za vklad můžete dostat dvacetinásobek. Na druhou stranu za tři body z Edenu by Látal jistě úkol splnil rád.

A hráči jsou odhodlaní se s favoritem porvat. „Myslím, že máme na to něco uhrát. Třeba i na Slavii, které odešli dva výborní stopeři. Uvidíme, co to s nimi udělá. My každopádně nemáme co ztratit,“ ví dobře Jemelka.

Byť to v Teplicích, kde sešívaní vyhráli jasně 5:1, na nějaké velké problémy nevypadalo, šanci cítí i útočník Martin Nešpor. „Pět gólů o něčem svědčí, ale každý zápas je jiný a odvíjí se to od toho, jak se mužstvo na zápas připraví. Jsem přesvědčený o tom, že my budeme připraveni dobře a do zápasu půjdeme beze strachu,“ řekl pro klubový web střelec jediného gólu proti Zlínu.

Sigma však neporazila Slavii v pěti posledních zápasech za sebou. Poslední výhra v Edenu je z října 2015, což byl první zápas Václava Jílka na lavičce. Od té doby dvě domácí remízy, dva nedotažené nadějně rozehrané zápasy v Edenu a jasná porážka 0:3 téměř přesně před rokem.

Další pokus sérii přetrhnout bude mít Sigma v neděli od 19 hodin.

POSLEDNÍCH 6 ZÁPASŮ SIGMY SE SLAVIÍ



27. 4. 2019: Slavia – Sigma 2:1 (26. Olayinka, 60. van Buren – 7. Yunis).



22. 7. 2018: Sigma – Slavia 0:3 (21. Tecl, 30. Stoch, 74. Coufal).



11. 3. 2018: Slavia – Sigma 3:1 (74. Škoda, 81. Tecl, 84. van Buren – 57. Hála)



9. 9. 2017: Sigma – Slavia 1:1 (40. Jemelka – 9. Škoda)



16. 4. 2016: Sigma – Slavia 1:1 (59. Navrátil – 79. Zmrhal).



23. 10. 2015: Slavia – Sigma 0:2 (45. a 50. Houska)