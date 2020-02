Vyčítat to ale mohou především sami sobě. Zejména ve druhém poločase mačkali soupeř jako citron.

Jenže z velkého tlaku se urodila jediná gólová střela. Lukáš Juliš se mimochodem ve druhém startu v olomouckém dresu trefil už potřetí.

Ve Slezsku to ale tentokrát na rozdíl od Teplic na body nestačilo. Sigmu přišly hodně draho dvě chyby z prvního poločasu.

„Prohráli jsme si zápas sami,“ litoval trenér Radoslav Látal. „Prvních třicet minut bylo celkem v pořádku. Hráli jsme aktivně, měli jsme nějaké šance, ale pak jsme se dopustili dvou velkých chyb,“ hodnotil duel olomoucký kouč.

Jemelka: Obrovská chyba, bohužel

První minelu měl na svědomí obránce Václav Jemelka. Při rozehrávce uklouzl a ve snaze zaváhání napravit ještě přihrál Železníkovi. Domácí útočník jen posunul do běhu Dedičovi, který prostřelil první pořádnou střelou na branku Mandouse.

„Chtěl jsem si míč seknout a dát to zpátky Davidu Houskovi. Zůstal mi ale trs trávy v kopačce. Pak jsem mu to ještě posunul do běhu. Obrovský chyba, bohužel,“ říkal nešťastný Jemelka.

Druhý zásah navíc přidala namlsaná Opava hned o chvíli později, když Sigma nepokryla standardku. Centr Zavadila prodloužil na přední tyči Dedič a na zadní uklízel do sítě Žídek.

„Tuto standardku jsme pilovali celý týden a vyšlo nám to,“ liboval si domácí kouč Jiří Balcárek.

„Naše další velká chyba, kde měl na přední tyči stát náš hráč,“ zlobil se naopak jeho protějšek Látal.

Ve druhé půli dělala Sigma co mohla, aby výsledek zvrátila. A nebylo to nemožné, protože si vynutila velký tlak a vytvořila několik příležitostí.

„Opava se zatáhla. Nic jiného jsme od ní ale ani nečekali. Věděli jsme, že když ji pustíme do vedení, bude to hodně těžký zápas. I tak jsme ale šancí měli dost. Měli jsme je lépe zakončit. “ řekl Látal.

Kontaktní gól vstřelil čtvrt hodiny před koncem Lukáš Juliš. Už předtím rozhodčí neuznali branku Chytila po přihrávce Sladkého, zřejmě kvůli ofsajdu Jemelky.

„Kdybychom dali na 2:1 dřív, tak jsme Opavu asi zmáčkli ještě víc,“ dodal záložník Sigmy Martin Hála.

Balcárek: Uhájili jsme to se štěstím

Žlutomodrá zeď ale nájezdy Hanáků nakonec ustála.

„Výhru jsme strašně moc potřebovali. Vyšlo nám, že jsme na Sigmu chtěli vlétnout. Vyšlo nám i zařazení několika vysokých hráčů a standardka. Ve druhém poločase jsme ale byli pořád bez balonu. Ztráceli jsme míče strašně snadno a Sigma díky tomu zvýšila tlak. Nakonec jsme to uhájili se štěstím,“ uvedl domácí kouč Balcárek, který v Sigmě strávil většinu své hráčské kariéry.

„Jsem hrozně rád, že jsme uhráli tři body pro Opavu. Zároveň jsem ale trochu rozpolcený. V Sigmě mám srdce a jsem tam prostě pořád doma,“ přiznal.

Opava se díky vítězství přiblížila na dva body ke čtrnácté Karviné, která však má utkání k dobru. Olomouc zůstává na desáté příčce.

„Musíme jít dál, už ve středu nás čeká pohárový zápas s Jabloncem. Náš výkon tady nebyl nijak hrozný, ale zápas jsme prostě nezvládli. Z toho jsem zklamaný a proto se mi zápas hodnotí těžce,“ dodal kouč Sigmy Látal.