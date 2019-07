„Byla to karta za zákrok na útočné polovině, tohle si hráč musí pohlídat. Byla to jeho hrubá chyba,“ prohlásil trenér Sigmy Radoslav Látal po prohře 1:3.

Při své ligové premiéře v trenérském křesle Sigmy jste výsledkově neuspěl. Je prohra v Plzni zklamáním?

Zklamaní určitě jsme. Začátek se nám podařil, do patnácté minuty jsme celkem otupili zbraně Viktorky, která na nás vlétla a presovala nás. Náš výkon byl v pořádku. Od dvacáté minuty jsme se zatáhli a měli jsme problém na krajích hřiště. Soupeř nás přečísloval a my jsme museli přežít dvě šance. Pak jsme vstřelili branku z pokutového kopu a přáli jsme si vedení udržet do poločasu. Bohužel jsme inkasovali po naší chybě.

Pro druhý poločas bylo klíčové vyloučení Jakuba Yunise?

Do druhého poločasu jsme nastoupili v pořádku. Utkání se lámalo po naší červené kartě, kdy už jsme to měli těžké. Proti jedenácti se tady těžko hraje, protože Viktorka má velkou kvalitu a my jsme to už bohužel nezvládli.

Jak moc budete vyčítat útočníkovi červenou kartu?

Já už jsem v poločase nabádal hráče, kteří už měli žlutou, aby si dali pozor, protože těch karet jsme měli dost. Yunis dostal první žlutou až ve druhém poločase, tohle si ale musí pohlídat. Hráč, který má žlutou kartu si musí na zákroky na soupeřově polovině dávat pozor. To je jeho hrubá chyba.

Probírali jste s hráči některá nová pravidla, která platí od startu sezony FORTUNA:LIGY, ohledně udělování karet?

Ano, ve čtvrtek bylo v Olomouci setkání s rozhodčími, kde nám všechna nová pravidla vysvětlovali a ukazovali. O všem novým jsme věděli – o tom, jak se provádí střídání i další věci. Hráči byli o všem informovaní a všechno věděli.

Žlutou kartu jste ale podle nových pravidel dostal i vy…

Aspoň v něčem jsme dnes vyhráli (úsměv). Dostal jsem první žlutou kartu jako trenér a víc se k tomu nebudu vyjadřovat.

V závěru měl Štěrba na hlavě vyrovnání. Vsadili jste vše na jednu kartu?

Šli jsme do rizika a soupeř už chodil do naší otevřené obrany. Ještě v té době jsme to přeskupili na tři obránce, šli jsme do většího rizika a tu šanci jsme měli. Škoda, že to tam Štěrba netrefil. Na druhou stranu jsme už před tím mohli inkasovat, takže to už jsme hráli velký vabank.