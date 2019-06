Látal už začal dril se Sigmou. Bude to tvrdší, hodnotil Buchta

/FOTOGALERIE/ Se třiceti fotbalisty zahájila olomoucká Sigma přípravu na příští sezonu. Letní dril bude krátký, ale o to náročnější. První ostrý zápas čeká mužstvo trenéra Radoslava Látala už za měsíc.

„Hráče jsem přivítal a apeloval jsem na jejich tréninkovou morálku. Budu je chtít hlavně co nejrychleji poznat. Máme na to asi 14 dní. Na soustředění do Rakouska už pojedeme v užším kádru. Tam už bych chtěl mít mužstvo připravené,“ řekl Látal.