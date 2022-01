Letošní ročník FORTUNA: LIGY bude v jarní části sezony rozhodně mnohem zajímavější než ty uplynulé. Alespoň co se bojů o ligový titul týče. Obhájce prvenství pražská Slavia to nebude mít vůbec jednoduché, na paty jim totiž mermomocí šlape plzeňská Viktoria i rival ze Sparty.

Avšak stejně atraktivní bude vývoj situace na druhé straně tabulky, kde se překvapivě nachází například Jablonec, který ještě na podzim reprezentoval český fotbal v pohárové Evropě. Neméně vyrovnaný je rovněž boj o postup do skupiny o titul, kde o šestou příčku bude bojovat hned pět celků.

A s prvním měsícem nového kalendářního roku přišla na řadu nejen příprava v podobě soustředění v teplomilných krajinách či domácích mrazech, ale také přestupové okénko, jež ligovým klubům otevřelo prostor pro obměnu stávajících kádrů před klíčovým jarem.

.@slaviaofficial zahájila své portugalské soustředění již ve středu. A kam v průběhu zimní pauzy zamíří další ligové týmy? ??? pic.twitter.com/jwx0XaKA5Y — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) January 9, 2022

Hvězdy na odchodu, v Edenu vítají dravé mládí

Již tradičně se do žhavých lednových nákupů pustila Slavia, jež do svých řad přizvala další várku mladých nadějných fotbalistů, kteří na podzim zaujali v okolních zastávkách. První posilou se stal ukrajinský stoper Maksym Talovjerov z českobudějovického Dynama.

Jednadvacetiletý odchovanec Šachtaru Doněck přicestoval do Čech před třemi lety, kromě angažmá v Budějovicích si vyzkoušel krátké hostování také u městského rivala z Letné. Urostlý obránce je nyní s týmem na soustředění v Portugalsku, kde se rovněž rozhodne o jeho osudu.

Kádr Slavie hlásí změny. Přichází obr Talověrov, odchod Kuchty je na spadnutí

Dalším příslibem, tentokrát do ofenzivy, by měl být čtyřiadvacetiletý Filip Blecha, jenž se během podzimní části blýskl v dresu druholigové Vlašimi osmi vstřelenými brankami. Se sešívanými podepsal kontrakt do roku 2024. Zda ho na jaře uvidíme v dresu Slavie, ukáže až zimní příprava.

Do třetice dravé mládí. Tentokrát Pražané lovili v Táborsku, kde si vyhlédli teprve devatenáctiletého záložníka Marka Ichu. Ten si však na svou premiéru v Edenu bude muset počkat, jarní část totiž ještě stráví ve druhé lize na „farmě“ ve Vlašimi.

Sešívaní si navíc před pár dny definitivně přivlastnili služby ukrajinského zadáka Tarase Kačaraby, který v klubu doposud pouze hostoval z Liberce. Nakonec s obhájcem ligového titulu podepsal smlouvu na tři roky.

Avšak v Edenu může být brzy rovněž pořádně truchlivo. Na odchodu je údajně kanonýr Jan Kuchta, jenž ladí poslední detaily smlouvy v moskevském Lokomotivu. Otazníky visí i nad budoucností hvězdného Nicolae Stancia, podle jehož agentky je rumunský šikula rovněž na cestě z Prahy.

Stanciu se loučí. Agentka potvrdila odchod rumunské hvězdy ze Slavie

Čvančara jako vylepšený model Drchala?

Zajímavé věci se dějí na trase Plzeň – Ostrava, kde došlo k výměně dvou záložníků na půlroční hostování. Na západ Čech putuje z Baníku Roman Potočný, opačným směrem míří Šimon Falta, který bude pod koučem Smetanou napravovat nepovedené renomé ze Štruncových sadů.

K menším změnám došlo rovněž v kanceláři ředitele pražské Sparty Tomáše Rosického. Do Drážďan mu po novém roce prchl ofenzivní štírek Václav Drchal, loučit se musel i se švédským záložníkem Mobergem Karlssonem a obráncem Andreasem Vindheimem mířícím do německého Schalke.

Reakce však přišla hned v zápětí, když si kouč Pavel Vrba, jenž včera s klubem prodloužil až do roku 2023, stáhl z ostravského Baníku stopera Davida Lischku. Jenže nyní je všechno jinak a obránce už je na cestě zpět do Ostravy. Velkým příslibem má být alespoň příchod jabloneckého mladíka Tomáše Čvančary, do klubu přichází jako náhrada právě za Drchala.

Skvělý nástup. Drchal v premiéře za Drážďany vstřelil dva góly

Nové útočiště českých ligových kanonýrů? Jednoznačně Polsko. A přesně tímto směrem se právě teď vydal jablonecký kanonýr Martin Doležal, který podepsal v Lubinu. Severočeši tak přichází v krizové části sezony o dalšího útočníka ze svých řad.

Jako náhrada za útočná esa přichází střelec z druholigové Líšně Jan Silný, jenž se na podzim trefil hned osmkrát. Šestadvacetiletý forvard, jenž se do paměti fanoušků zapsal jako "hříšník", který v derby s brněnskou Zbrojovkou napadl fanouška, podepsal v Jablonci na dva a půl roku.

Silný o incidentu s fanouškem: Kopat do starého člověka? To je odpad společnosti

Votroci vyztužují zálohu, Karviná mele z posledního

A brzy by se k Doležalovi mohl připojit také Václav Jurečka, podzimní objev rozjetého Slovácka. Ten v Uherském Hradišti neprodloužil smlouvu a podle dostupných zdrojů má na stole připravenou lukrativní smlouvu v polském Rakówu Czestochowa.

Hradec Králové pro změnu lovil v druholigové Líšni, odkud si přivedl čtyřiadvacetiletého záložníka Jakuba Kučeru. Votroci by rovněž měli v příštích dnech podepsat s mladým talentem pražské Sparty Matějem Rynešem, jenž platí za velkou naději na kraji zálohy.

Z banky do první ligy. Doufám, že v ní zanechám stopu, říká Kučera

A jaká je nálada u posledního celku ligové tabulky z Karviné? Bídná. Doslova. Klub by měl navíc brzy opustit brankář Petr Bolek a zkušený obránce Martin Šindelář, což bude znamenat pro kouče Páníka další trable. A nové posily se na sever Moravy rozhodně nehrnou.

Ať už se lednové přestupové okénko uzavře v jakékoliv konečné podobě, jarní část FORTUNA: LIGY bude mít ve všech svých koutech rozhodně co nabídnout. A nové tváře jakbysmet.