Sparta je po vyhazovu Vrby zase všem pro smích. Fanoušci si ze slavného klubu utahují a sparťanské ikony a legendy bědují. Všichni se shodují v tom, že v trenérovi současný problém Sparty není.

Živé záběry z Letné pic.twitter.com/obhiY8KoBI — Sportovní Hlášky (@SportovniHlasky) May 9, 2022

„Za sebe říkám, že to není dobré rozhodnutí. Trenér nemůže za to, jak se hráči prezentují na hřišti. Minimálně v tom, že výkony neovlivní. Já bych určitě trenéra Vrbu nechal dál. Vedení to takhle avizovalo, to je náš trenér a s ním půjdeme dál. Pokud se nepletu tak dokonce prodloužil na dlouhodobou smlouvu. Všechno nasvědčovalo tomu, že tam zůstane a s týmem bude pracovat. Je to pro mě překvapení. Já osobně bych tenhle krok nedělal,“ nechal se slyšet bývalý stoper Sparty Milan Fukal.

„Vnímám vinu na straně hráčů v tom, že jich tam je dost kvalitních na to, aby se Sparta pohybovala v tabulce jinde. Říkám to celou dobu. Větší vinu než u trenérského týmu vidím určitě u hráčů. Není to o Vrbovi, ale o hráčích“

Konec! Prohra v Plzni byla poslední kapkou. Vrba už není trenér Sparty

Fukalovi vadí i odtažitá komunikace klubu směrem k fanouškům. „Dlouhodobě říkám, že bych rád viděl častější výstupy od vedení klubu. Co chceme hrát, jak to chceme hrát a s kým to chceme hrát. Prodloužení trenéra Vrby ve Spartě pro mě bylo signálem, že to bude pod trenérem Vrbou a jeho velením. Pokud se pro to vedení rozhodlo, tak nechápu, proč teď přišlo jeho odvolání. Ptám se, jak dál chce Sparta pokračovat.“

Víte co je nejhorší? Že já u Sparty už nevidím ani to světlo na konci tunelu. Nemám prostě už žádnou naději, že to bude lepší, že se s tímhle vedením a majitelem dostaneme někam, kde bychom všichni chtěli být. Jsem fakt zoufalej z toho, jak hluboko jsme jako klub klesli. — Venca Jareš (@VencaJares) May 9, 2022

Podle Martina Frýdka staršího jde o vyústění současné situace. „Podle výsledků a předváděné hry je to bohužel normální. Nemůžete vyhodit dvacet hráčů. Samozřejmě jim trenér něco řekne a na hřišti pak hrají sami hráči. Mě zklamal trenér, když po Olomouci řekl, že je po titulu. Teď se to bohužel naplnilo. Jako trenér to ale nikdy nesmíte zabalit. Hráči to vycítí a s prominutím se na to vykašlou taky. Hrát na to, že za čtrnáct dní hrajete, jak říkají, o všechno… Stejně se sezona nezachrání. Chcete udělat titul, ne jenom pohár. Musíte se soustředit na všechny soutěže, které hrajete. Je to tedy logické vyústění situace.“

Ať Vrba v Plzni zůstane. Fanoušky Sparty dráždí účast na rozlučce Limberského

Kritika fanoušků je daleko ostřejší, ale taky vtipná. Česká lidová tvořivost a humor zkrátka nezná meze. „Pavel Vrba je celou dobu agent Plzně a pomáhá jí vyhrát titulu,“ napsal jeden z uživatelů Twitteru.

**confirmed** Pavel Vrba je celou dobu agent Plzně a pomáhá jí vyhrát titul pic.twitter.com/g7TEpwl7Qa — Matouš.jpg (@nemecek_matous) May 8, 2022

„Klauni, jsou to klauni, burácely děti. Nic nesedí lépe na současnou Spartu, než tato parafráze Šimka a Grossmanna. Pokud se v celém klubu radikálně nezmění myšlení, přístup, odpovědnost atd., můžou se trenéři točit jak postavy na orloji, bude to stejně k hov*u,“ nebral si servítky twitterový účet Sparta Forever.

Jiní fanoušci si zase utahují z toho, že Vrba teď aspoň stihne rozlučkový zápas svého oblíbence z mistrovské éry v Plzni Davida Limberského.

"Klauni, jsou to klauni!" burácely děti ??? Nic nesedí lépe na současnou Spartu, než tato parafráze Šimka a Grossmanna. Pokud se v celém klubu radikálně nezmění myšlení, přístup, odpovědnost atd., můžou se trenéři točit jak postavy na orloji, bude to stejně k hov*u #acsparta https://t.co/oZ2GnsBXrE pic.twitter.com/N6cXP43oU9 — Sparta Forever (@spartaforever) May 9, 2022

Bývalý reprezentační trenér Vrba převzal Spartu loni v únoru. Minulou sezonu s ní dokončil na druhém místě a v tomto ročníku se s ní probojoval do základní skupiny Evropské ligy a následně do jarní vyřazovací fáze nové Evropské konferenční ligy. Dostal se do finále poháru, ale to je málo. Titul Sparta nezíská. Vrba končí i přesto, že v lednu prodloužil smlouvu o další rok do léta 2023.