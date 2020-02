Sparta byla jasným favoritem. S kapitánskou páskou poprvé od března loňského roku vyběhl na ligový trávník Dočkal, který dirigoval hru společně s Kangou, stoperskou dvojici tvořili spolehliví Lischka s Hanckem, na hrotu útoku nebezpečný Tetteh… Drtivá většina fanoušků i sázkařů očekávala jasnou záležitost. Ale hraje se na góly. Sparta nedala žádný.

A právě střelecká produktivita zápas rozhodla.

V úvodní půli měl na kopačce gól jako první Trávník. Na libereckou branku se pak valil jeden útok za druhým, ale obrana odolávala. Byť s trochou štěstí, ale to k fotbalu patří.

Že Liberec nedá svou kůži zadarmo ukázala hned první minuta druhé půle. Pešek se ocitl sám před gólmanem Hečou, ale nevyzrál na něj.



Sparťané byli pořád o něco aktivnější, ale už bez vyložených šancí. Ta rozhodující přišla v 76. minutě. Liberecký Baluta přihrál Malinskému a ten tváří v tvář Hečovi nezaváhal.



Pro domácí to byl pořádný šok a až do konce utkání působili hodně opařeným dojmem. Kalich hořkosti museli nakonec vypít až do úplného dna, protože ve třetí minutě nastavení utekli hosté do otevřené obrany a na konci rychlé akce stál… Tomáš Malinský.



Velký optimismus, který na Letné na úvod jarní části panoval, tak dostal pořádnou facku hned v prvním dějství.