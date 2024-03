/FOTOGALERIE/ Minimálně hodinu se mohli fotbalisté Slavie a jejich fanoušci těšit z toho, že parta z Edenu je v tabulce nejvyšší soutěže, FORTUNA:LIGY, po delší době na prvním místě. Díky výhře 3:0 nad Libercem se dostali o dva body před Spartu, která svůj zápas dohrává v neděli večer.

Slávisté doma v nejvyšší soutěži naplno bodovali pošesté v řadě. Liberec zdolali i podruhé v ligové sezoně, na podzim uspěli pod Ještědem po obratu 3:2. Slovan nenavázal na výhru 1:0 s Karvinou v minulém kole a v Edenu nebodoval v pátém ligovém zápase po sobě.

Domácí kouč Jindřich Trpišovský, který mezi lety 2015 až 2017 vedl Liberec, udělal v základní sestavě pět změn oproti čtvrteční porážce 1:3 s AC Milán, po níž Pražané vypadli v osmifinále Evropské ligy. Bývalý hráč vršovického klubu a nynější trenér Slovanu Luboš Kozel nemohl počítat s útočníkem Horským a obráncem Prebslem, kteří hostují na severu Čech právě ze Slavie. Kapitán Mikula nastoupil k 250. ligovému utkání.

Už ve čtvrté minutě se prodral k zakončení v malém vápně Van Buren, gólman Vliegen ale včas vyběhl a střelu vyrazil. Domácí vytěžili z úvodního tlaku gól po čtvrthodině. Douděra si narazil s Juráskem a před bránou ho zezadu zfauloval Žambůrek. Pokutový kop Jurečka s přehledem poslal do protipohybu Vliegena. Nejlepší střelec minulé ligové sezony proměnil pátou penaltu za sebou, v aktuálním ročníku neuspěl jen při prvním pokusu v srpnu v utkání s Jabloncem.

Slovan nebyl úvodní půlhodinu nebezpečný a domácímu brankáři Staňkovi dlouho dělalo potíže pouze ostré slunce, kvůli kterému si musel vzít kšiltovku. Až v 29. minutě zničehonic využil Kulenovič otevřené obrany a střelou z hranice vápna trefil břevno. Neuspěl ani Fukala hlavou o pět minut později.

Liberec se dostal do hry

Severočeši se v závěru první půle přece jen dostali do hry a po přestávce už byl k vidění vyrovnaný duel. V 56. minutě donutil Vliegena k dobrému zákroku dalekonosnou ranou domácí kapitán Holeš. Belgický brankář musel záhy znovu zasáhnout po Chytilově pohotové teči.

V 65. minutě mohli hosté po nevídané situaci srovnat. Kulenovič se ve vápně zbavil bránícího Zimy a jeho střelu z bezprostřední blízkosti Staněk vyrazil. Míč se ale dostal znovu k chorvatskému útočníkovi, kterého reprezentační gólman vychytal i podruhé a následně i do třetice. Vzápětí se blýskl i na druhé straně Vliegen při samostatném úniku Jurečky.

Severočeši si kromě gólových šancí vypracovali i řadu dalších nadějných útočných akcí, nejlepší defenzivu soutěže ale nepokořili. Kulenovič neukončil své dnešní střelecké trápení ani v 81. minutě, kdy z dobré pozice hlavou přestřelil. Slavia nedostala v lize branku popáté za sebou.

Naopak v 83. minutě Wallem našel v pokutovém území Chytila, který se prosadil v hlavičkovém souboji přes Mikulu a trefil se přesně k tyči. Čtyřiadvacetiletý reprezentant dal 11. gól v ligové sezoně. Pojistku přidal v 90. minutě Jurečka, který dorazil Zmrzlého střelu do tyče a se 13 zásahy se osamostatnil na druhém místě tabulky kanonýrů za plzeňským Šulcem (14 branek).

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Do první půle jsme dobře vstoupili, dařila se nám kombinace. Po prvním gólu jsme začali hrát pomaleji a ztráceli jsme více míčů. Hrálo se nahoru dolů, což nám dnes nevyhovovalo, byla na nás cítit únava z náročného programu. Možná jsme měli udělat ještě více změn v základní sestavě. V závěrečné půlhodině nám zhasl motor, nebyli jsme schopní se dostat z pasivity, soupeř byl postupně běžecky lepší než my. Z toho plynula ta velká šance, při které nás Jindra Staněk natřikrát podržel. Upřímně říkám, že kdybychom inkasovali, tak nevím, jestli bychom měli síly to ještě otočit. Na hřišti bylo dost hráčů, kteří toho měli fyzicky plné zuby, i hráčů, kterým se herně příliš nedařilo. Výsledek vypadá přesvědčivě, ale vedla k němu trnitá cesta. Náročný zápas, Liberec hrál dobře a potvrdil výkony proti silným týmům."

Luboš Kozel (Liberec): "Jsem trochu zklamaný, výsledek 3:0 vypadá jednoznačně, ale úplně to tak nebylo. Bohužel jsme nezvládli zlomové momenty. Upozorňovali jsme se na slávistický vstup do zápasu, chtěli jsme být sami aktivní, což se nám ale nepodařilo. Vyvrcholilo to penaltou a zaslouženým vedením domácích. Pak se utkání vyrovnalo, jako by to z nás spadlo, dali jsme břevno. Ve stejném duchu probíhal i druhý poločas. Zlomovým okamžikem byla trojšance Kulenoviče, ale nechtěl bych mu dávat porážku za vinu, byl jedním z našich nejlepších hráčů. Bohužel se nepodařilo vyrovnat a Slavia v závěru rozhodla. Největší rozdíl mezi oběma týmy byl ve finální fázi."