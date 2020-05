Blíží se restart ligy. Jak se těšíte?

Asi nebudu mluvit jen za sebe, ale za všechny hráče z ligy. Těšíme se, to je jasné, byť z toho logicky každý musí mít i smíšené pocity.

Myslíte různá opatření proti šíření nákazy?

Také. Ale už jen chybějící diváci budou nezvyk. Oni jsou součástí fotbalu a vlastně se to hraje pro ně. K fotbalu patří i jejich projevy v hledišti, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Hráč to na place vnímá a když teď nikdo na stadionu nebude, bude to divné. Do toho pak ta řada preventivních hygienických opatření, za mě osobně některých hodně zvláštních. Ale s tím sotva něco naděláme.

Z těch opatření máte na mysli něco konkrétního?

Jsem zvědav, jak budeme cestovat na venkovní zápasy. Jestli třeba do Jablonce pojedeme dvěma autobusy, protože počet lidí, kteří mohou jet v jednom autobusu, je limitován. Nebo to, že do sprch budeme muset chodit po jednom. To se asi na stadionu řádně zdržíme. Přitom i Vladimír Šmicer v rozhovoru někde říkal, že to také nechápe, když v šatně jsme všichni společně.

Něco se ale proti koronaviru musí dělat…

Rozumím, ale některá pravidla mi prostě přijdou zvláštní. Na hřišti jsme stejně všichni, budeme v kontaktu i s protihráči. Nejsem hygienik, ale když je epidemie chřipky, tak také nechodíme do sprchy po jednom a ve státě neplatí různá omezení pohybu. Občas mi to přijde až přemrštěné.

Termínový kalendář je ve zbytku sezony nahuštěný. Zvládnete náročný program?

To je další věc. Já už podobnou situaci zažil, pár pohárových sezon mám za sebou a hrát systémem středa – sobota není legrace, měl jsem toho tehdy plné kecky. A to mi bylo sedmadvacet a ne sedmatřicet jako teď. Důležitá bude regenerace hráčů, někdo regeneruje rychle, někdo pomalu, hlavně my starší. Uvidíme, jak se s postupným rozvolňováním všech těch restriktivních opatření bude v jednotlivých klubech postupovat právě i v otázce regenerace.

Veřejnost občas oponuje, že hráči jsou profesionálové a měli by zvládnout hrát v jakýchkoliv podmínkách. Co vy na to?

To chápu, jsme za to placení, byť i my jsme se museli jako jinde vzdát části příjmů. Každopádně v podmínkách, v jakých se bude liga dohrávat, to bude obrovsky zvláštní.

Nepřijde vám, že některé svazy v Evropě se snaží dohrát sezonu takzvaně na sílu, tedy za každou cenu?

To mi nepřísluší hodnotit, ale svůj názor na to mám. Řeknu jen to, že podmínky nejsou stejné. Vezměte si třeba další věc – hráči na hostování nebo ti, kterým končí smlouvy. Jasně, mohou se s klubem domluvit na prodloužení kontraktů do půlky července, kdy má liga skončit, ale hráč bude mít předjednané angažmá ve větším klubu, těší se na novou kariéru a nedejbože se zraní. Co pak? Jistě, můžeme tomu částečně předejít tím, že budeme točit sestavu. Ale je něco jiného, když vymění pět hráčů základu Karviná, a něco jiného, když je vymění Slavia. Kluby s širšími kádry budou mít v tomto ohledu nesporně výhodu.

Přijde vám tedy, že bude tento ligový ročník neregulérní?

To nechci takto posuzovat. A ani nechci vypadat, že si na něco stěžuji. Nejsem funkcionář, jen řadový hráč a beru to tak, že nám všem fotbal už chyběl a prostě dohrajeme ligu. Ty podmínky jsou ale šílené.

Jak jste se vlastně udržoval v době nouzového stavu v kondici?

Chodil jsem běhat do parku. Měli jsme samozřejmě individuální plány, ale upřímně – běhání v parku vám nenahradí klasické tréninky. To je možná tak dobré pro rekreačního sportovce, ne pro profesionálního. Ztratili jsme na dynamice, rychlosti.

Asi jste se už nemohli dočkat společných tréninků. Dohnali jste tréninkové manko?

Doufám. Uvidíme v samotné soutěži. Speciální tréninky na rychlost, obratnost, to v individuálním režimu těžko naháníte. Byli jsme rádi, když jsme mohli začít společně trénovat.

Teď už by se mělo začít konečně i hrát, nicméně i vy jste jistě zaznamenali, jaká je na Karvinsku aktuální situace, respektive jaká je situace v Dole Darkov, kde jsou desítky pozitivně testovaných horníků OKD a jejich rodinných příslušníků. Obáváte se, že by oblast mohla přijít do karantény?

Ano, to jsme zaznamenali, ale těžko k tomu můžu něco říct. V kabině se o tom bavíme, ale prakticky si vůbec nedovedeme představit situaci, kdyby k tomu došlo.

Co by to pro klub znamenalo?

Nemám tušení. Jestli by se nám na dva týdny odložily zápasy, nebo by to zkontumovali, nebo by se liga nehrála. Opravdu nevím. Je fakt, že horníci chodí normálně po městě, ale to se asi netýká jen Karviné. Po víkendu budeme moudřejší.

Manuál od Ligové fotbalové asociace na tuto alternativu pamatuje? V Německu, ze kterého si český fotbal bere příklad, to mají údajně vymyšleno tak, že by se celý tým musel z města v karanténě vystěhovat. Dovedl byste si to představit? Hrát všechno venku…

Nedovedl. Nejsme v Německu. V českých podmínkách by to bylo sotva realizovatelné. Raději nepředjímat a těšit se na středeční zápas v Opavě.