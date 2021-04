Toto vítězství nebylo ale jen dalším v řadě. Bylo totiž něčím specifické. Jubilejním čtyřicátým ligovým zápasem bez porážky totiž sešívaní vyrovnali rekord Sparty, která tohoto úctyhodného počinu dosáhli před třičtvrtě stoletím, mezi lety 1943 a 1946. Stačí ještě jednou vyhrát a rekordman bude pouze jeden.

Hodně práce měl v Edenu videorozhodčí. Ten totiž domácím odvolal dvě penalty, a tak nakonec byli slávisté rádi, že se do sítě soupeře trefili zmiňovaní Stanciu s Kuchtou. Druhý jmenovaný hráč se třináctým gólem ještě více odpoutal od pěti jedenáctigólových pronásledovatelů.

Zlínští fotbalisté se v metropoli ukázali jako hodně zdatný soupeř. Kromě rychlého vedení měli blízko i k vyrovnání na 2:2, kanonýr Poznar ale hlavičkoval pouze do tyče.

V příštím kole hrají slávisté vršovické derby na hřišti Bohemians. Pokud vyhrají, zajistí si třetí mistrovský titul v řadě. V celkovém součtu načnou třetí desítku, bude totiž 21. v pořadí.

Ohlasy trenérů

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Složitý zápas, protože Zlín měl některé velmi zajímavé individuální výkony. Do utkání vstoupil lépe než my. Nechali jsme jim dost prostoru a nechali jsme je vstřelit úvodní gól z penalty, které předcházela série našich chyb. Prohrávali jsme a dlouho jsme se nemohli dostat do šancí. Pomohl nám gól Nica (Stanciua), pak jsme se zvedli. Do druhého poločasu jsme udělali několik změn, vstoupili jsme do toho lépe zase my a dali jsme gól na 2:1. Místo abychom přidali třetí a měli zápas pod kontrolou, začali jsme ztrácet jednoduché míče. Soupeř měl hodně vysokých hráčů, měli jsme problém uhrát některé nakopnuté míče. Tím pádem to bylo až do poslední minuty náročné. Na obou stranách byly nevyužité šance. Herní výkon nebyl z naší strany moc dobrý, jsme rádi, že utkání máme za sebou. Jsme v komfortní a příjemné situaci. Máme šest pokusů na to to proměnit. Chtěli bychom to proměnit co nejdříve."

Bohumil Páník (Zlín): "Myslím, že jsme neodehráli špatné utkání. Ve druhém poločase jsme hráli lepší hru, vícekrát jsme zatížili obranu domácích než v první půli. Bohužel rozhodlo podklouznutí našeho hráče a takový polovlastní gól. Oni to tam dotlačili, my stoprocentní šanci nedáme. Za stavu 2:1 jsme měli stoprocentní šanci, tu kdybychom dali, možná bychom to uhráli. Domácí by pak museli otevřít hru a my jsme tam měli rychlostní typy. Na Slavii si moc stoprocentních šancí nevytvoříte, pokud chceme pomýšlet na dobrý výsledek, musíte ji proměnit. VAR (videorozhodčí) dnes potvrdil, co měl."

Slavia Praha - Fastav Zlín 2:1 (1:1)



Branky: 29. Stanciu, 50. Kuchta - 7. Potočný z pen. Rozhodčí: Ginzel - Dresler, Antoníček - Julínek (video). ŽK: Kačaraba - Vraštil.

Slavia: O. Kolář - Kúdela, Kačaraba (74. Van Buren), Zima - Masopust, Traoré (64. Holeš), Stanciu (74. Hromada), Provod, Bořil - Tecl (46. Ševčík), Kuchta (81. Oscar). Trenér: Trpišovský.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Procházka - Fantiš, Hlinka (87. Janošek), Vraštil (79. Janetzký), Čanturišvili - Dramé (70. Jawo), Poznar (87. Toutou), Potočný (80. Matejov). Trenér: Páník.