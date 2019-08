V neděli nastoupí proti svému bývalému chlebodárci – poprvé v kariéře. „Moc si nedovedu představit, že bych hrál za jiný klub v Česku,“ řekl před dvěma lety v jednom rozhovoru. Ta chvíle je tady, v dresu Slovácka už odehrál čtyři ligové zápasy, k tomu pátému hledí s velkým očekáváním a napětím. Rozdá si to v něm proti svým spoluhráčům.

Rychlý a skvěle technicky vybavený krajní záložník nastoupí za svůj nový klub a bude chtít ve Štruncových sadech obrat Viktorku o body. „Buďme pokorní, nesmíme si moc vyskakovat. Z Plzně musíme brát i remízu,“ hlásil šestatřicetiletý záložník, který byl při rozhovoru i po náročném tréninku dobře naladěný.

V neděli nastoupíte proti klubu, ve kterém jste prožil nejlepší fotbalové roky. Dokážete si představit, že se ve Štruncových sadech nastoupíte v jiném dresu, jako v tom plzeňském?

Zatím si to právě nedokážu představit, ale zase jsem o tom až tak moc nepřemýšlel. Teďka něco řeknu, jak se cítím, a přijdu na hřiště a ten pocit bude úplně jiný. Zatím s podobným zápasem žádnou zkušenost nemám a vůbec nevím, co bych vám na tuto otázku odpověděl. Ty pocity a představy tady a na stadionu můžou být úplně jiné.

Těšíte se na zápas nebo spíš převažuje nervozita?

Těším se moc. Mám v Plzni spoustu kamarádů, dlouho jsem je neviděl. Co se týká zápasu, tak vám momentálně nemůžu říct, co od něho mám očekávat. Určitě to pro mě není zápas jako každý jiný. Sám jsem zvědavý, jak bude všechno probíhat a jaké budou pocity. Jedeme tam s tím uhrát v Plzni nějaký slušný výsledek.

Slovácko občas z Plzně nějaký bodík přiveze. Bral byste remízu?

Samozřejmě. Jedeme do Plzně, nesmíme moc vyskakovat, každý bod, který se přiveze z Plzně, se cení.

Budete se před zápasem s bývalými spoluhráči nějak hecovat? Máte nějaký rituál?

Nevím, asi tam něco proběhne. To k fotbalu patří, ale jak začne zápas, tak si myslím, že se každý bude soustředit na svůj výkon. Viktorka hraje Evropskou ligu, nechtěl bych je nějak rozptylovat. Na nějaké velké popichování a špičkování nebude prostor. Kluci už určitě mají v hlavě, že přijedu.

Nebudeme ze zápasu dělat vědu

Na hřišti se budete potkávat s vaším největším kamarádem Davidem Limberským. Jste připravený na vzájemné souboje?

Těžko říct, bude to pro mě složitá situace. David je můj velký kamarád, Známe se od reprezentační devatenáctky a samozřejmě jsme toho spolu hodně prožili. Téměř celou kariéru jsme hráli spolu. Máme společné věci i mimo fotbal, jsme pořád v kontaktu. Jsme kamarádi napořád. Sám netuším, co budou naše souboje u mě vzbuzovat. Vím jistě, že budu chtít odevzdat stoprocentní výkon pro Slovácko.

Už jste proti sobě někdy hráli?

Občas na tréninku, takže tam nějaká malá zkušenost je, ale sám jsem zvědavý, jak to bude na hřišti vypadat. Oba jsme dost zkušení na to, abychom pro svůj mančaft udělali maximum. Věřím, že ze zápasu nebudeme dělat nějakou velkou vědu.

Kdo měl na tréninku herně navrch?

Limba je výborný fotbalista, vzadu si to vždycky ubránil a dopředu je také hodně nebezpečný. Musím přiznat, že jsem ho málokdy obešel. V neděli se budu snažit ho obejít a dát přes něho i branku. (směje se)

Můžete Davida Limberského ve zkratce charakterizovat?

Ke svým dobrým kamarádům je velice vstřícný a dokáže se za ně postavit. Mám na něho jenom dobré věci. Máme spolu takový vztah, že kdyby se někomu z nás dělo cokoli špatného, tak ten druhý je schopen přijít a pomoci.

Ještě se vraťme k uplynulému zápasu. V derby jste porazili Zlín (1:0). Jak se vám zamlouvala atmosféra a náboj zápasu?

Atmosféra byla super, fanoušci byli výborní, nasazení bylo také dobré. Myslím, že na nás bylo vidět, že derby chceme zvládnout. Kluci tady tím zápasem žili celý týden, jsme rádi, že jsme to takto urvali.

Kluci na mě nejsou škaredí

Přišel jste z klubu, který každou sezonu bojuje o titul a hraje evropské poháry, do regionálního Slovácka. V čem vidíte největší rozdíl?

Rozdíl je vidět asi ve všem, to je jasné. Ale na Slovácku dělají fotbal dobře, jsou tu výborní lidi – srdcaři. Věnují tomu sto procent. Je to hodně podobné jako v Plzni, ale všechno je skromnější.

Do klubu jste přišel deset dnů před začátkem sezony. Znáte už kádr dokonale?

Ještě některé kluky poznávám, ještě jsem se se vším nesžil. Myslím, že teďka už je to docela dobré, nejhorší bylo těch prvních čtrnáct dnů. Kluci mně pomáhají, nejsou na mě škaredí, myslím, že to bude v pohodě. (směje se)

Po příchodu do Slovácka jste tvrdil, že fanoušci z vašich rodných Hoštic – Heroltic to budou mít podstatně blíž. Jezdí vás tedy povzbuzovat?

Jasně, jezdí, jezdí. Zatím byli na každém zápase. Kupoval jsem pro ně nějaké permanentky, podle zájmu to vždycky na zápas doplním vstupenkami. Docela často jezdili i do Plzně, do Hradiště to mají kousek.

Už jste si našel v Uherském Hradišti bydlení, nebo pořád dojíždíte?

Našel. Momentálně to dáváme nějakým způsobem dohromady a v nejbližší době se budeme s rodinou stěhovat.