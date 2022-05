Admire, jak vnímáte současnou složitou situaci Teplic? Je to složitá a těžká situace. Každý v kabině ví, v jaké jsme situaci. Každý si musí tu hlavu nastavit tak, aby se to zvládlo. Může se samozřejmě stát cokoliv. Věřím, že se kluci semknou a baráž zvládnou.

Cítíte obavy?

Klepeme se hodně. Je to určitě o hlavě. Psychicky jsou kluci dole.

Ljeva se stále cítí víc jako hráč

Za Ljevu by byl rád každý trenér. Ukazuje srdce, dobře působí na mladé hráče, plní roli jejich mentora. Na hřišti je ve správných prostorech, dokáže kluky zklidnit, vyburcovat. Je znát, když není, že chybí vůdce. Pro nás je Ljeva nepostradatelný. Jsem rád, že ještě bude rok hrát. Ale budeme ho víc zapojovat do trenérských povinností. On se stále cítí víc jako hráč. Začnu to na něj víc nabalovat, do budoucna se sním určitě počítá jako s trenérem tady v Teplicích pro některou kategorii. Situaci klubu prožívá asi jinak než mladí kluci, kouše ji hůř. I já vnímám, jaká je. Sedím s kluky v trenérské kanceláři, sdílím vše s nimi. Pevně věřím, že se jim povede záchrana a další sezonu odstartujeme lépe.

Ladislav Jamrich, trenér FK Teplice B

I vy to hodně prožíváte, že?

Jsem pořád součást týmu, cítím to možná víc než ostatní z klubu, kteří jsou v béčku nebo mládeži. Ale myslím, že každý, kdo tady v tom klubu je, by to měl cítit, pokud má srdce správně nastavené.

Byl jste v kabině s áčkem, ve Zlíně jste nastoupil. Jaká je tam atmosféra?

V kabině bylo vidět, že to je náročné. Je tam vidět nervozita a to, v jaké jsme situaci.

Jak se vůbec zrodilo to, že jste nastoupil?

Hned jak jsem viděl, že mi z áčka volají, tak jsem věděl, že mě asi budou potřebovat. Říkal jsem si dobrý, proberu to. Na rovinu a férově se mě trenér zeptal, jak to vidím, jestli pomůžu v situaci, která byla. Já jsem v klubu i proto, abych mu vždy pomohl a postavil se za něj. Situace je ale taková, že jeden hráč to nezvedne.

Přesto jste šel hrát. Zápas skončil 0:3, jaké jste pak měl z něho pocity?

Vůbec toho nelituji, i když byl výsledek pro nás krutý, už o půli jsme prohrávali 0:3. Myslím, že jsem si ale své splnil. Chtěl jsem pomoct, dal jsem do toho maximum.

Vy už jste boj o záchranu zažil, ale až v takovém průšvihu Teplice za vás nikdy nebyly, souhlasíte?

Zažil jsem toho v minulosti hodně, ale aby situace byla až takhle špatná, to ne. Nejhorší rok byl někdy v roce 2012, kdy jsme hráli snad kolo dvě před koncem s Ostravou, kdy jsme museli vyhrát. Pak nedávno, kdy nám pomohly i ostatní zápasy, když jsme prohrály v Karviné 0:3. Musíme si to teď uhrát sami, nikdo jiný nám nepomůže.

Jste připravený do baráže naskočit, když bude potřeba?

Už se nebudu vracet. V létě jsem ukončil kariéru v áčku, pak byla ještě na podzim potřeba týmu pomoct. Po Spartě jsem říkal, že se určitě nevrátím. Teď byla situace taková, že chybělo sedm hráčů, tak jsem pomohl. Věřím, že na baráž se už všichni uzdraví. Já už se vracet nebudu.

Na konci května chystáte na Stínadlech rozlučkový zápas, loučit se bude i Honza Rezek, Eda Poustka. Bude to vaše definitivní sbohem hráčské kariéře?

Ne, bude to jen rozlučka s áčkem. V béčku hrát budu. Baví mě to s nimi, jedeme na krev. Ale mě to nabíjí.

Trenér také nabíjí? Láďa Jamrich je hodně energický, skoro jako vy.

My jsme podobné typy, někdy jsou mezi námi blesky, ale to k tomu patří. Podáme si vždy ruku a jdeme dál.

Viděl jsem pár zápasů béčka, je to hodně soubojové, fyzicky náročné. Jak to dáváte?

Potřebuju se připravit na zápas, běžecky na to určitě padesát šedesát minut dám. Když to nejde, tak se zkusím hecnout nějakým zákrokem, abych se nabudil, abych dostal energii z emocí. Uvidíme, jak dlouho to vydržím.

Ještě k tomu rozlučkovému zápasu - prý je ještě ve hře, že by mohl přijet Edin Džeko. Jak to v současné chvíli vypadá?

Je tam velký otazník. Hrají o titul, bude mít čtyři dny volna, pak jde na repre sraz. Říkal mi „Ljeva, nemůžu teď nic slíbit. A nechci to hned odpálit. Necháme tam nějakou mezeru, kdyby byl čas, tak bych dorazil.” Šance je ale minimální.

Ale přesto se fanoušci můžou těšit na jiná velké jména.

Ti moji „jogurti” na to kývli, jen Čája asi nebude, v turecké druhé lize se dostal do play off, bude hrát baráž o postup do první ligy. To mi dal vědět. Ale jinak přijede spousta dalších známých kluků, Eda Poustka lanaří Pavla Nedvěda a další bývalé reprezentanty. Věřím, že to klapne a bude to velké. Přál bych si, aby přišlo hodně lidí. Teď je pro nás ale priorita áčko. Bude také záležet na tom, jak dopadne baráž, na náladě.