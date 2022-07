Fotbalisté Slovácka se nyní připravují herním soustředění ve Slovinsku, kde pondělní los, který se uskutečnil ve švýcarském Nyonu, sledovali.

„Moc na výběr nebylo. Těžko takto předem odhadovat sílu soupeřů. Předtím byli čtyři, nyní jsou dva, ale nedokážu odhadnout, na kterého z nich narazíme. Dynamo Kyjev i Fenerbahce patří mezi hodně silné soupeři. Budeme to mít velmi těžké, pro postup ale uděláme maximum,“ slibuje asistent trenéra Slovácka Josefa Mucha.

Zatímco členové realizačního týmu přijali los bez větších emocí, hráči dění v Nyonu více prožívali a vzájemně se hecovali.

Třeba Milan Petržela byl s losem spokojený, přál si totiž Fenerbahce. V kádru tureckého celku působí i český reprezentační obránce Filip Novák. „Sice je to velmi kvalitní soupeř, na druhé straně pro fanoušky atraktivní. Chci abychom je porazili a Michal Kadlec dal do kabiny prémie, tam je to totiž osobní,“ vysvětluje s úsměvem bývalý reprezentant, který naopak vůbec netoužil po duelech s kyperskou Larnakou.

„Tam jsme hráli a bylo to peklo. Počasí bylo šílené, takže i když to může vypadat jako jednodušší soupeř, tak skrze počasí to tak rozhodně není,“ míní.

Vítěz domácího poháru MOL Cupu potřebuje v letní kvalifikaci vyhrát aspoň jeden dvojzápas, aby si zajistil účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy by Slovácko muselo zdolat dva soupeře; pokud by neuspělo ve 3. předkole, čekalo by ho závěrečné předkolo Konferenční ligy.

Fotbalisté Slovácka si herní kemp ve Slovinsku zpříjemnili jízdou na raftech.Zdroj: 1. FC Slovácko

Fotbalisté Slovácka ale budou mít dostatek prostoru na rozbor soupeře po návratu do Česka. Na start nové sezony se nyní chystají ve Slovinsku u jezera Bled.

„Je tady nádherné prostředí. V zápase s Trabzonsporem jsme byli ještě trochu zavaření, ale v neděli jsme měli mimofotbalovou oddechovku a vyrazili na raftech, což bylo super. Nikdo se neutopil, takže je to dobré,“ usmívá se bývalý hráč Sparty či Plzně.

Podmínky na hotelu i v jeho okolí si nemůže vynachválit. „Všechno je tady super,“ říká. „K dispozici máme dvě tréninková hřiště s výborným pažitem, a i jídlo je super, takže vše probíhá tak, jak má,“ pochvaluje si veterán.

Celek z Uherského Hradiště ve Slovinsku odehrají ještě dva zápasy. Už ve středu se utkají ve městě Kranjska Gora s maďarským týmem Budafoki FC, v páteční generálce pak vyzvou izraelský celek SC Ashdod.

„Jsem rád, že hráči jsou až na výjimky zdraví, nemají žádné velké zdravotní problémy. Přípravu směřujeme ke startu ligy, k prvnímu zápasu v Brně,“ dodává Mucha.