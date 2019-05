Fotbalisté MFK spadli po neúspěšné sezoně do baráže o FORTUNA:LIGU a ve dvojzápase s druhým týmem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Jihlavou budou usilovat o zachování prvoligové příslušnosti.

„Těžko říct, k čemu bych to přirovnal. Zatím se všechny důležité zápasy mé kariéry odehrávaly v rámci základní části. Tahle baráž je novinka. Ale už loni jsme v Jihlavě hráli o všechno, potřebovali jsme vyhrát, a jiné to nebude ani teď. Akorát nás místo jednoho čekají hned dva zápasy,“ porovnává Lukáš Budínský.

Ten dostal společně s dalšími klíčovými hráči mužstva zápasové volno v Uherském Hradišti a do zápasu s tamním Slováckem vůbec nezasáhl. „Trenér to takhle avizoval dopředu, že se budeme šetřit na Jihlavu. Ostatně, soupeř to měl asi podobně,“ připomněl Budínský vysokou porážku Vysočiny v posledním domácím utkání F:NL doma s Brnem. Jihlava prohrála vysoko 1:6, ale chyběli jí čtyři hráči základní sestavy. „Asi to pojali jako my, šetřili hráče, stejně tam už o nic nešlo,“ nedělá Budínský z jihlavského debaklu přehnané závěry.

Ani se nechtěl pouštět do rozborů, zdali je pro Karvinou lepší jít v baráži na druhou Jihlavu či třetí Brno, které ale vykazuje lepší formu. „Myslím, že to vyjde nastejno. Oba to jsou exligové mančafty, jistě chtějí udělat vše pro návrat do ligy. My se s tou situací holt musíme popasovat a ve dvojzápase potvrdit, že do ligy patříme. Náročné to ale bude, to víme. Rozhodovat bude hlava, jak se s tím kdo srovná psychicky. Když bude pracovat hlava, půjdou i nohy,“ má jasno „Bůďa“.

Karviná v závěru sezony svou příslušnost k elitě potvrzovala, když vyhrála mimo jiné nad Ostravou, Spartou či Libercem, což jsou účastníci první šestky. „Jenže to se teď maže, začíná se s čistým stolem,“ upozorňuje Budínský.

Pozor si podle něj budou muset dát hráči na lídra jihlavského týmu Lukáše Zoubeleho, který zajišťuje Vysočině většinu branek. Pozadu nezůstává ani zkušený Lukáš Vaculík. „Hlavně se ale musíme soustředit na sebe, na naši hru. Hraje se pohárovým způsobem, je to jako play off v hokeji. Zůstane jen jeden. Proto musíme podat naprosto stoprocentní koncentrovaný a zodpovědný výkon,“ říká.

Co podle něj bude rozhodovat? „Nesmíme doma inkasovat. Vepředu kvalitu máme, je tam Wagy, Gubis, Balú (Wágner, Guba, Ba Loua), takže věřím, že se prosadíme. Třeba i ze standardky, které jsme pilovali,“ prozrazuje něco z karvinské kuchyně Lukáš Budínský.