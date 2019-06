Špílmachr MFK Karviná Lukáš Budínský po pěti letech působení ve Slezsku opouští karvinský klub a míří do Mladé Boleslavi. Se vztyčenou hlavou.

Lukáš Budínský zatlačil slzu a odchází do Mladé Boleslavi. | Foto: Ivo Dudek

Rodák z Prahy přišel do Karviné v průběhu sezony 2014/15 ještě ve druhé lize, a to na hostování z pražských Bohemians, které se následně změnilo v přestup. S Karvinou vybojoval historický postup do nejvyšší soutěže a společně se spoluhráči ji pro město také udržel. Třikrát v řadě.