Lukáši, zlatý bod, Slovácko mělo řadu šancí…

Když se za utkáním ohlédnu, tak můžeme být rádi za bod. Slovácko mělo spoustu šancí, zamklo nás na naší půlce a nebýt Vildy Fendricha v brance, asi by si odvezlo tři body. Pro nás je každý bod zlatý, počítá se.

Jak jste viděl váš gól?

Všechny góly, které dám jsou odpracované. Jsem rád, že jsem se trefil. Spíše mě mrzí ta druhá šance, kterou jsem měl. Snažil jsem se obstřelil brankáře Polcara, dal mi tam nohu, měl zachovat chladnou hlavu. Být to 2:0, mohl se zápas vyvíjet jinak.

Jak moc vám zůstala v hlavě neproměněná penalta z Teplic?

Jsem takový typ, že si z toho nic nedělám. Kdybych poslední dva, tři roky řešil, to co zahodím, tak bych se musel oběsit. Jde to úplně mimo mě. Lidé, nadávají, na to mají právo. Snažím se hrát fotbal, pořád mě to stále baví a chci je dávat.

Slovácko má formu, bylo to hodně znát?

Znám trenéra Svědíka ještě z Boleslavi. Je to náročný trenér, co se týká kondice, dokáže do toho dát i fotbal. Slovácko má perfektně zvládnuté zakládání útoku po stranách. Hrají jednoduše, šlo to vidět i v zápase, šlo tam snad třicet centrů, i proto musíme být rádi za bod