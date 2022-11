Tohle vítězství je cenné! Baník porazil Slovácko, velmi silné mužstvo, i když v tabulce ani ono není tak vysoko, jak by chtělo být. Asi hrají roli evropské poháry a program. Musím ale říct – a potěšilo mě to – změna trenéra byla cítit!

Pavel Hapal využil jiné rozestavení, a když jsem viděl, jak Baník napadá, brání, posouvá se, kluci se zajišťují… Byli rychlejší, v pohybu, dynamičtí, nikoliv statičtí. Myslím si, že po delší době to mělo hlavu a patu. A když nebyli schopni atakovat rozehrávku Slovácka, tak se stáhli do bloku. Blízko k sobě. To se mi líbilo, trenér i za těch pár tréninků něco udělal.

Znát to bylo na Kaločovi. Dostal jasné pokyny, kde se má pohybovat, nemotal se někde, kde by neměl a sedlo mu to.

Navíc celý stadion i hráči na hřišti viděli za lajnou chlapa, který je povzbuzuje, je pozitivní, a ne že jen kroutí hlavou, když něco zkazí. Konečně! Myslím si, že tohle hodně pomohlo. Samozřejmě nelze zapomenout i na hloupou červenou kartu Kalabišky. Přesto Slovácko i v deseti Baník místy přehrávalo a mělo šance.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Není to poprvé v sezoně, kdy Baník nebyl lepší, byť hrál přesilovku. Těžko hledat jeden společný důvod, ale u Slovácka je nutné si uvědomit, že je to velmi kvalitní a trénovaný tým, neodpadali fyzicky, a to je základ.

Kdekdo si řekne, že mít o hráče víc je výhoda. Ne vždy to tak je. Sám to znám. Psychická tíha, kdy najednou musíte toho využít, občas na tým dolehne. A pak působí negativně. Naštěstí má Baník v brance skvělého Laštůvku. Opět a poněkolikáté. To je kapitola sama pro sebe. Stejně si ale myslím, že šlo o zasloužené vítězství.

Teď má Baník náročnější program. Pohár, pak Plzeň. Tam to bude složité, ale ne beznadějné. Pozitivní je, že výhrou nad Slováckem není Baník pod takovým tlakem. Není předposlední, že by musel na Viktorce vyhrát. Naopak může být relativně v klidu.

Jestli navíc dokázal trenér Hapal udělat s týmem poměrně razantní změnu za pár dní, tak se máme na co těšit, až ho povede delší dobu. A klidně si to s Plzní může rozdat na férovku. Není to neporazitelný soupeř. Ale opakuji, v neděli se mi to moc líbilo.