Jak by mohla vypadat jedenáctka Baníku? Hapal má více jistot, než otazníků

A právě posledně jmenovaný stojí nejvíce za zmínku, má totiž bezesporu nejzajímavější životopis. Australan Mabil se znovu sejde s dánským trenérem Sparty Brianem Priskem, který ho v minulosti vedl v dánském Midtjyllandu. Rodák z Keni působil také v Adelaide, Esbjergu, Pacosu Ferreira, Kasimpase a naposledy v Cádizu, ze kterého přišel na hostování s následnou opcí.

V dresu Midtjyllandu si zahrál Ligu mistrů. V národním dresu Austrálie odehrál šestadvacetiletý křídelník 31 utkání, ve kterých vstřelil osm branek, jeho největší předností je rychlost a schopnost přejít přes protihráče v souboji jeden na jednoho. „Awer je ofenzivní křídlo, pracovitý hráč. Má zkušenosti z mezinárodních zápasů, které odehrál jak v dresu národního týmu Austrálie, tak v soutěžích UEFA,“ pochvaluje si příchod zajímavé posily sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Nový Deli, Plzeň dává šanci Vydrovi

Velice zajímavou posilu ze zahraničí přivedla i pražská Slavia. Z norského Z norského Lilleströmu přišel dvaadvacetiletý nigerijský stoper Igoh Ogbu. Vedení vršovického celku chtělo zvýšit konkurenci v obranných řadách, které se na podzim nevyhnuly chybám ve stěžejních momentech.

Trenérský štáb si od urostlého Nigerijce představuje, že bude herním stylem připomínat Simona Deliho, který ve Slavii zažil velmi úspěšné roky. A Ogbu svůj potenciál naplnil hned v prvním přípravném utkání proti Servette Ženeva, ve kterém Slavia vyhrála 3:0.

Kladivo a bomba. Liberec se dočkal vytoužené posily, píšou o tom i v Nigérii

„Je na tom velice dobře rychlostně, fyzicky, má velmi dobrou hlavu, je silný v soubojích. Je to důrazný typ stopera, má bojovný naturel,“ chválí ho trenér Jindřich Trpišovský.

Na přestupovém trhu se činila i aktuálně první Plzeň. Nejzajímavější novou tváří v dresu Viktorie bude útočník Matěj Vydra. Třicetiletý střelec má během své kariéry velkou smůlu na zranění, Vydra hrál naposledy za Burnley na konci dubna, kdy si přetrhl zkřížený vaz v kolenu a podstoupil operaci. „Matěj je velmi zkušený hráč, dlouho byl v Anglii. Je pravda, že teď měl nepříjemné a poměrně těžké zranění. Budeme s ním trpěliví, víme, že v útočné fázi je velmi silný,“ pochvaluje si jeho příchod trenér Michal Bílek.

Plzeň v přípravě trápí řada zranění, takže je možné, že se bývalý útočník české reprezentace ukáže na hřišti velmi brzo.

Radův oblíbenec, Peltova záchrana

Pro fotbalové fajnšmekry nejde o novou tvář. Korejec Kim Sung-pin totiž před příchodem do Slovácka odehrál v dresu druholigové Dukly Praha 63 soutěžních utkání, ve kterých si připsal deset branek a devět asistencí. Dvaadvacetiletý záložník vyniká především rychlostí s míčem a velkým fotbalovým myšlením.

Ne nadarmo byl také velkým oblíbencem trenéra Petra Rady. „Jedná se o talentovaného hráče, kterého sledujeme delší dobu. Jsme přesvědčeni o jeho kvalitách a předpokladu zapadnout do našeho systému hry,“ říká sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski o příchodu Kima.

Štajner přeje titul Slavii. Nadstavba mu nevoní, rozhodnutí u videa nechápe

Hrůzostrašný podzim mají za sebou fotbalisté Jablonce. Čtrnácté místo v tabulce, do toho devětadvacet obdržených branek.Není tak divu, že na sever Čech přišel vyztužit obranu třiadvacetiletý obránce Jan Král, který má za sebou působení v belgickém Eupenu.

Majitel fotbalového Jablonce Miroslav Pelta vyjádřil trenérovi Davidu Horejšovi podporu, bude ale požadovat zlepšené výsledky. K těm má v obraně dopomoci hlavně Král. „Mluvil jsem s trenérem o tom, co ode mě čeká. Chce to do obrany vnést nějaký řád. Tohle bude můj cíl,“ bere si na svá bedra nelehký úkol urostlý obránce.