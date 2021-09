Na západě Čech vyvrcholí v sobotu oslavy 110. výroční založení Viktorie Plzeň, ale stále častěji se mluví i o budoucnosti nejslavnější klubu v regionu. Generální manažer a momentálně i majitel klubu ve středu potvrdil, že probíhají jednání s možným novým investorem.

„Do konce kalendářního roku by měl být ten proces ukončený,“ prohlásil na speciální tiskové konferenci, která byla věnována výročnímu zápasu ke 110. jubileu založení klubu.

Zároveň také potvrdil, že on by měl v plzeňské Viktorii zůstat i nadále. „Mám pocit, že jsem se pro ten klub skoro narodil,“ dodal se šibalským úsměvem na rtu.

Fotbalisté FC Viktoria Plzeň slaví a Deník je rád, že může být u toho.Zdroj: FCVPCo si přejete do dalších let?

Když jsem před lety přicházel, měl velké sny a obrovské cíle. A většina se skoro naplnila, i díky obrovskému úsilí a pracovitostí všech lidí v klubu. Přál bych si, aby byl klub stejně úspěšný jako v poslední dekádě. Ano, bude to obrovsky těžké. Ale rád bych, aby dál psal historii vlastní rukou.

Říkáte, že jste si splnil skoro všechny sny. Co jste si tedy nesplnil?

Ono to je spíš tak, že když si nějaký sen splním, chci to prožít znovu. Ale pořád je toho spoustu, co se nepovedlo. Třeba jsme nikdy nezískali double, nevyhráli jsme ligu třikrát za sebou. Některé sny jsou odvážné, ale to byly i když jsem do Plzně přicházel. Dodnes vidím obličej Davida Limberského, když jsem mu před těmi deseti lety řekl, že bych chtěl získat mistrovský titul a hrát evropské poháry.

Jste pořád schopni konkurovat Spartě a Slavii?

Že jsme jim schopní konkurovat sportovně, jsme viděli teď o víkendu. (Plzeň porazila Spartu 3:2 – pozn. aut.) Ale já přesně vím, kam tam otázka mířila, tak zkusím krátce odpovědět, protože dnešní tiskovka je k výročnímu zápasu.

Tak povídejte…

Přesně proto, abychom byli schopní konkurovat i jinak, probíhá jednání o vstupu nového investora. Chceme, aby Viktorka byla nadále silná, mohla se držet moderních trendů. Tím neříkám, že chceme mít stejný rozpočet jako Slavia nebo Sparta, ale v každém případě chceme být konkurenceschopní. Moderní a zdravý klub, který vychovává hráče pro svoje potřeby, ale i pro reprezentaci. Víc k tomu říct v tuhle chvíli nemůžu. Jednání probíhají…

Jak dlouho potrvají?

Do konce kalendářního roku by měl být ten proces ukončený.

Spekulovalo se o vašem odchodu do Brna a teď tady mluvíte o plánech s Plzní. Budete u toho i vy?

Jsem přesvědčený, že tady zůstanu. Zrovna včera jsem se z Brna vrátil a situace na dálnici D1 mě znovu přesvědčila, že tam nebudu jezdit často. (úsměv) Já mám pocit, že jsem se pro Viktorku skoro narodil. Ty úspěchy, kterých jsme tady dosáhli, se nikdy nepřejí. Máme v sobě touhu vítězit, jako klub jsme tak nastavení. Kdo z hráčů to nepochopí, nemůže tady hrát. Podobně to mají i zaměstnanci včetně mě.

Takže pořád myslíte i na mistrovský titul?

My jsem letos o titulu výjimečně nemluvili. Říkali jsme, že chceme být v první šestce, abychom mohli hrát o evropské poháry. Ano sobotní zápas se Spartou byl skvělý, ale jedna vlaštovka jaro nedělá. Jak jsou naši kluci schopní podat fantastické výkony, tak zrovna tak to pak v dalším zápase dokážou sami znehodnotit. Já tedy doufám, že si hlavně dokázali, že pokud ke každému zápasu přistoupí takhle, jsou schopní porazit kohokoliv.