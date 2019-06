Marek Hanousek je blízko angažmá v Karviné

Kontrakt s klubem by mohl podepsat v úterý, ačkoliv na webových stránkách pražského klubu je informace o jeho odchodu do Slezska už od soboty.

Sedmadvacetiletý zkušený hráč, který má v lize odezhráno 8 sezon a 176 zápasů, by měl přijít do Karviné jako volný hráč, jelikož mu v Dukle vypršela smlouva.

„Nic ještě není jisté, ale pokud to v Karviné vyjde, budu moc rád, jelikož preferuji prvoligové angažmá. Jsem rád, že o mě Karviná projevila zájem. Když to dopadne dobře, bude to perfektní. Zahrál bych si na krásném stadionu, pokračoval v lize,“ uznal Hanousek.

Upoutal jej také zájem Karviňanů o fotbal. „Viděl jsem, že přípravný zápas s Žilinou sledovalo osm stovek diváků, takže hlad po fotbal ve městě je,“ pochvaloval si dlouholetý kapitán Dukly.