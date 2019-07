Po druhé žluté kartě byl po hodině hry vyloučen a jeho spoluhráči nakonec prohráli gólem ze sporné penalty.

Marku, je to po tom průběhu utkání nešťastná porážka?

Dá se říci, že ano, protože i když měla Mladá Boleslav převahu, tak by podle mě ten gól nedala, kdybych neměl zatmění a nenechal se hloupě vyloučit.

Byl velký problém, že do dvacáté minuty měli hned tři defenzivní hráči vašeho týmu na kontě už žlutou kartu?

Nikomu se nehraje dobře, když hned dostane žlutou kartu. S ní se musí hrát jinak, bohužel jsem si z toho nevzal ponaučení, ve druhé půli jsem dostal druhou žlutou a šel ven. Klubu a fanouškům se omlouvám, tuhle prohru beru na sebe.

Přitom je to vaše první červená karta, je to tak?

V lize je to první červená, to je fakt. Ve druhé lize už jsem jednou vyloučený byl. Je to taková nešťastná premiéra za Karvinou, ještě jednou se všem omlouvám.