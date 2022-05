Jak vnímáte současnou situaci, kdy vaše Teplice musí hájit prvoligovou příslušnost v zrádné baráži? Baráž jsem nezažil. Je to nepříjemné, ale musíme se vzchopit, dát do toho vše, aby Teplice hrály i příští rok ligu. Ego musí jít stranou.

Co se v týmu děje před baráží?

Určitě je tam nervozita, nejsme na to zvyklí. Tým nemá velké zkušenosti s takto vypjatými zápasy, takže je to o nervozitě. Důležité bude zvládnout první utkání, od toho se to odvíjí. Musíme se zmobilizovat, dát kabinu dohromady, aby do ní šla psychicky silná.

Ljevaković: V kabině je vidět nervozita. Věřím, že se kluci semknou

Jak vnímáte, že vašim soupeřem bude Vlašim?

Pro nás je jedno, s kým hrajeme. V hlavách si musíme nastavit, že je to klasické ligové utkání, dokonce spíš pohárové, když je to na dva zápasy. Bude to pro nás těžké po psychické stránce. Musíme dát hlavy nahoru a na ty dva zápasy se soustředit.

Je výhodou začínat doma, nebo ne?

Asi by bylo lepší hrát doma až druhý zápas. Ale my jsme v situaci, kdy to musíme i tak zvládnout.

Teplicím hrozí sestup. První tři tisíce fanoušků dostanou při baráži pivo zdarma

Co boj o záchranu pro vás znamená?

Je to pro mě těžké. Mám tu rodinu, ke klubu velký vztah, hraju tu od čtyř let. Není to pro mě nic lehkého, zvlášť, když jsem na jaře nehrál a nemohl k záchraně přispět. Ale byl jsem celé jaro připravený pomoct.

Jak důležité je, aby v Teplicích fotbalová liga zůstala?

Když vidíte, co se děje v hokeji a ve fotbale tady na severu… Situace je hrozná. Nehrajeme jen za Teplice, ale za celý náš kraj. Chceme, aby tu byl sport pro děti, pro jejich výchovu je lepší, když tu mají sportovní vzory v nejvyšší soutěži.