Soupeře načal prvním gólem a odvedl velmi dobrý výkon. Slovenský záložník Karviné Martin Bukata hrál dobře už posledně proti Liberci, kdy jeho střelu zastavilo břevno. Tentokrát už byl úspěšnější a Karviná vyhrála ve Zlíně nečekaně vysoko 4:1.

„Asi se to tak úplně nečekalo, ale dobře jsme se připravili, věděli jsme, co chce Zlín hrát, a konečně jsme dali i góly z těch šancí, co jsme měli. V minulých zápasech jsme je neproměňovali,“ našel okamžitě rozdíl mezi sobotním vítězným duelem a těmi předešlými Martin Bukata.