Pustil jste se do výchovy mladých talentů, vzpomenete si ještě přesně, kde jste poprvé kopl do míče a kdo byl prvním trenérem?

Ano. Ve čtyřech letech v Olomouci v tělocvičně, na tréninku Sigmy Olomouc, byli tam starší kluci a já se po půl hodině, když mi něco nešlo rozbrečel a chtěl domů. (smích) Na jméno si už nevzpomenu, za tu kariéru se těch trenérů už vystřídalo mnoho.

Zkuste vypíchnout okamžiky vaší kariéry, které vám nejvíce utkvěly v paměti?

Určitě stříbro s reprezentací U19 na ME v Rumunsku, první ligový start proti Českým Budějovicím, první ligový gól do sítě Mladé Boleslavi, vítězství v poháru.

Jak to máte v současné době se Sigmou Olomouc?

Všechny výše zmíněné milníky jsou spojené se Sigmou, kde jsem strávil pětadvacet let aktivní kariéry, nechyběl sestup do druhé ligy a hned postup, zranění, zažil jsem dobré i horší časy. Na Sigmu nezapomenu, prožil jsem tam kus života, ale bylo načase jít dál.

Nyní bydlíte v Králově Dvoře, jak se to přihodilo?

Láska. (usmívá se) Partnerka Bára odsud pochází, takže nám to takhle dávalo smysl.

Už se orientujete ve fotbalovém dění na Berounsku?

Hřiště jsem si již nějaké objel, hlavně kvůli Hála Sport Academy a individuálním tréninkům, takže trošku přehled mám, kde kdo působí.

Dostal jste už nějaká lasa ze zdejších klubů do budoucna?

Nene, zatím se mi nikdo neozval. (směje se) Možná když si přečtou tento rozhovor.

Nakonec jste podepsal Bohemians. Budete to mít určitě blíž. Byl to jeden z důvodu přestupu ke Klokanům?

Ano, tohle jsme chtěli zrealizovat již v lednu, bohužel se to nepodařilo, ale nakonec to vyšlo teď.

Klokani mají na Berounsku dost velkou základnu fanoušků, budete rád, když budou skandovat vaše jméno?

To bych byl určitě moc rád, pokud budou skandovat mé jméno, s největší pravděpodobností se bude dařit, to by bylo fajn.

Nejlepším týmem zde je Králův Dvůr ve třetí lize, který hraje o nejvyšší příčky. Byl jste se tam už podívat a znáte některé jeho hráče?

Nebudu lhát, zatím jsem na žádném fotbale v okolí nebyl. Co jsem se koukal na soupisku, tak znám pouze Martina Krause z mládežnické reprezentace.

Spolupracujete s mateřskou a základní školou B-English. Co konkrétního chystáte za sportovní projekty?

Chystáme sportovní akademii pro děti pod mým jménem - Hála Sport Academy, která se zaměří na všestrannou sportovní přípravu se zábavným a pestrým programem.

Už jste měl s dětmi nějaké tréninky?

Co se týká sportovní akademie, tu chceme rozjet souběžně s novým školním rokem od září, ale individuální fotbalové tréninky již probíhají. Tímto bych rád oslovil rodiče, které chtějí svoje děti sportovně rozvíjet a vytvořit u nich pozitivní vztah ke sportu, ať mě neváhají kontaktovat, na individuální nebo skupinové tréninky. Nejen fotbalové. Více informací k nahlédnutí najdou na www.halasportacademy.cz.

A na co přesně se zaměříte?

Víceméně máme stanovené tři principy: Efektivita, Zdraví a Všestrannost. Hlavním cílem našeho snažení je, aby si všichni naši členové získali trvalý vztah k pravidelnému sportování pro svůj zdravý vývoj a kvalitnější způsob života.

Připravujete také nějaký letní kemp?

Ano, chystáme letní fotbalový příměstský tábor a také sportovní příměstský tábor. Stále se najde pár volných míst pro zájemce. Budou probíhat v těchto termínech: fotbalový od 1. do 5. srpna a sportovní od 8. do 12. srpna. Oba v Berouně a Králově Dvoře.

V současné době je v naší lize několik hráčů odsud, třeba Martin Vitík z těch mladých nebo Jan Krob z té starší generace. Budete rád, když se podaří díky vaší akademii někoho podobného vychovat?

To by byl sen. (usmívá se)

