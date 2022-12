Král ligových střelců přestal pít pivo. Zhubnul jsem a je mi fajn, říká Řezníček

Sedmadvacetiletý záložník, který téměř rok po odchodu ze Sparty našel uplatnění v německém druholigovém Würzburgu a od loňského září v Erzurumsporu v druhé turecké lize, se dostal do sporu se Spartou předloni v lednu, kdy odmítl odcestovat na soustředění do Španělska. Poté, co se nedohodl na přestupu do Maccabi Haifa, byl přeřazen do B-týmu. Po dalších neshodách podal 12. března 2020 jednostrannou výpověď.

Odvolání Haškovi nepomohlo

Důvody pro ni ale byly podle sboru rozhodců neoprávněné a stejný verdikt vzešel z řízení první i druhé instance. Tribunál se zabýval i hráčovým nárokem na zaplacení kompenzace ve výši šest milionů korun. Ani tento požadavek nebyl Haškovi přiznán. Hráč se poté odvolal k CAS a ten rozhodl vedle výše uvedeného i o tom, že požadavek fotbalisty na náhradu škody je neoprávněný, konstatovala Sparta.

Letenský klub uvedl, že tehdejší částka 800.000 eur, kterou jí přisoudil sbor rozhodců, byla určena dle výše tržní hodnoty hráče v daném období. „Ve stejné výši Sparta evidovala nabídku na přestup Martina Haška do Maccabi Haifa,“ uvedl klub a konstatoval, že CAS při svém rozhodnutí změnil metodiku výpočtu částky. „Vypočetl rozdíl mezi výší měsíčního příjmu hráče v klubu Würzburger Kickers a výší měsíčního příjmu předtím ve Spartě. Tento rozdíl pak CAS převedl do období 14 měsíců a 19 dní - právě tak dlouho ještě měl trvat platný kontrakt Martina Haška ve Spartě ode dne, kdy jednostranně vypověděl smlouvu,“ uvedl klub.