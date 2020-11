Fotbalová Opava, která se rve o záchranu v nejvyšší soutěži, chystá přestupovou bombu. Do Slezska má namířeno dnes už bývalý záložník pražské Sparty Martin Hašek. Deníku tuto informaci potvrdil ředitel klubu Jaroslav Rovňan.

Martin Hašek (vpravo) v Opavě? | Foto: ČTK

„Je to čerstvé. Martin Hašek by měl ve večerních hodinách dorazit do Opavy. Budeme vyjednávat o jeho možném příchodu. Pokud dojde ke shodě všech stran, bude oblékat opavský dres, jinak ne,“ řekl Deníku Jaroslav Rovňan.