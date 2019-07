Nyní se záložník Dominik Mašek a trenér Josef Csaplár potkávají znovu v jednom týmu. Kouč Fastavu přilákal třiadvacetiletého středopolaře do Zlína, kam velký talent zamířil na hostování z Mladé Boleslavi.

„Trenér hrál v mém příchodu samozřejmě velkou roli. Byl jedním z nejdůležitějších faktorů,“ přiznává Dominik Mašek.

S Csaplárem byl několik týdnů v kontaktu. Dobře věděl, že má o něj oblíbený kouč zájem.

„Proto jsem se zájmu Zlína nebránil. Jsem moc rád, že se hostování dotáhlo. Těším se na spolupráci,“ přiznává poslední posila Fastavu.

Synem bývalého prvoligového hráče Jaroslava Maška stejně jako známý odborník pochází z Příbrami. Společně se pak potkali také u mládežnické reprezentace, kterou Csaplár tři roky vedl.

„Trénoval ve výběru od šestnácti až do devatenácti let. Známe se tedy delší dobu. Jeho styl mi sedí, víme, co máme od sebe očekávat,“ říká drobný fotbalista.

I když většinu přípravy absolvoval v Mladé Boleslavi, nakonec se kvůli menšímu hernímu vytížení rozhodl pro odchod na Moravu. „Bylo to velmi rychlé,“ přiznává Mašek.

Změnu dresu bere jako nový impulz.

„Chci tady odvést dobrou práci, dostat se do dobré formy a hlavně pomoct Zlínu,“ říká.

V Baťově městě absolvoval trénink a zápas se Senicí. První dojmy má jenom pozitivní. „Těžko se to hodnotí, ale kluci mě přijali dobře. Je to podobné jako v Boleslavi,“ vypráví.

Tam ale v minulé sezoně nedostával až tolik příležitostí a ani letní příprava mu nedávala příliš velké naděje. Kouč Weber prostě sází na jiné borce.

Ve městě automobilů je neudrželo ani lákadlo v podobě předkola Evropské ligy.

„Samozřejmě by bylo hezké zahrát si tuto soutěž, ale moc reálné, že bych v Mladé Boleslavi pravidelně nastupoval, nebylo,“ myslí si.

I když o místo v sestavě bojoval, nakonec zvolil odchod. „Ale není to tak, že bych to tam zabalil,“ tvrdí.

„Prostě se naskytla tato možnost odejít do Zlína,“ přidává.

V sobotním přípravném zápase proti slovenské Senici odehrál druhý poločas a přispěl k výhře 3:0. Se svým výkonem ale rozhodně spokojený nebyl.

„První pocity jsou dobré. Mužstvo odehrálo utkání velmi slušně. Z mé strany to ale nebylo úplně ono,“ cítí a věří, že v dalších duelech to bude jenom lepší.

Ukázat se může hned v prvním ligovém kole proti mistrovské Slavii.

„Možná je dobře, že ji máme hned na začátku, když ještě nebude tak rozehraná,“ přemítá Mašek. „Bude to pro nás obrovský test. Na zápas s mistrem se těšíme. Doma budeme chtít samozřejmě vyhrát,“ prohlásil.

Mašek pohledem trenéra Csaplára

„Je to moje další dítě a zajímavý hráč, který se přišel do Zlína resuscitovat. V minulosti byl několikrát vyhlášený nejlepším mládežnickým fotbalistou České republiky. Část kariéry strávil v zahraničí. Po návratu celkem pravidelně nastupoval v Bohemce, později v Mladé Boleslavi už toho tolik neodehrál. Už jsem o něj stál, když jsem byl v Příbrami. Jsem rád, že přišel do Zlína. Je kreativní, pracovitý, umí připravit i dát gól. Patří mezi ofenzivní fotbalisty, může hrát pod hrotem, zleva, zprava. V týmu zvýší konkurenci a kreativitu.“

Trenér Fastavu Zlín Josef Csaplár