„Jsem rád, že mi to tam padalo, ale byl to jen odraz práce celého týmu,“ přiznává pro Deník Šín, přičemž nezdar přišel jen s domácím výběrem (0:3), díky čemuž svěřencům Radka Bejbla účast na finálovém turnaji mistrovství Evropy utekla.

Smutné loučení. David Hovorka ve 29 letech ukončil kariéru

„Proto jsou pocity smíšené,“ říká odchovanec Polanky, jež odehrál ve třech duelech celkem 183 minut. „Máme dvě výhry, k tomu jsme předvedli vyspělý výkon, jen to nestačilo na postup,“ pokračuje a ohlíží se především za již zmíněným utkáním s Portugalskem, které ovlivnila branka již v páté minutě.

„Potřebovali jsme co nejdéle udržet skóre na nula nula, ale tím, že jsme rychle inkasovali, se nám to zbortilo. Sice jsme se to pak snažili dohnat, ale Portugalci mají tak obrovskou kvalitu, že své další příležitosti využili, a bylo to jednoznačné,“ popisuje Šín.

Na straně soupeře nastoupili mladíci patřící gigantům Sportingu Lisabon, a Benfice, která v minulé sezoně dokonce vyhrála juniorskou Ligu mistrů. Hugo Felix (bratr Joäa Felixe z Chelsea) se prosadil v duelu dvakrát, dále své umění ukazovali Youssef Chermiti, Dario Essugo, či Carlos Borges, jehož vychová pro změnu anglický šampion Manchester City.

Potvrzeno. Slavia s odvoláním neuspěla, derby si Olayinka nezahraje

„Jejich ročníky 2004 a 2005 jsou napráskané, na vysoké úrovni. Pro nás je to výborná zkušenost a dobrá škola,“ přitakává Matěj Šín. „Na druhé straně já z nich přehnaný respekt nemám. Beru to vždy jako normální zápas, chci hrát, jak nám trenér řekne, a kdo stojí proti mně, to neřeším,“ podotýká vzápětí.

Teď věří, že dobrou formu, rozpoložení a produktivitu ukáže i v nejvyšší soutěži, kde nastoupil v posledních čtyřech zápasech vždy v základní sestavě. „Je to skvělý pocit, protože sebevědomí jde tím jen nahoru. Navíc jsem odpočinutý, nic mě nebolí, tak snad mi to vydrží,“ doufá Matěj Šín, který si svůj dosud jediný ligový gól připsal v polovině února v Brně (1:2).

Po návratu do Ostravy si musel zvykat na jednu změnu. „V Portugalsku bylo příjemných devatenáct stupňů, tady je ale i pod nulou, takže to byl největší rozdíl,“ usmívá se. „Ale na spoluhráče a vůbec Česko jsem se těšil,“ dodává a přeje si lepší zítřky i pro Baník, který čeká v sobotu ve Vítkovicích od 16 hodin Liberec.

K přípravě realizační tým v čele s koučem Pavlem Hapalem přistoupil s maximální precizností, dokonce od středy do pátku vyrazil na krátké soustředění do Polska, aby měl klid.

„Podle tabulky to nevypadá dobře, ale do konce základní části je ještě spousta kol, byť los nemáme přívětivý. My ale dokážeme porazit každého, takže bych nepropadal panice, nebo depresi. Nyní se soustřeďme na Liberec, a pak na další. Prostě zápas od zápasu, protože každý bod bude dobrý,“ má jasno Matěj Šín. „A co čekám? Tři body, které zůstanou v Ostravě,“ uzavírá jednoduše povídání mládežnický reprezentant.