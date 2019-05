„Věděli jsme, že nás čeká hodně důležitý zápas. To byly i ty předchozí, ale tentokrát se nám konečně podařilo bodovat. Dali jsme do toho úplně všechno,“ přiznal Jan Matoušek, který v zápase jeden gól vstřelil sám a u dvou asistoval. Navíc se po zákroku na něj kopala penalta.

Potvrdil tak, že se mu proti Bohemians daří, když dokázal navázat na své podzimní vystoupení u Litavky. Tehdy pomohl k výhře (4:2) dvěma góly. „Nejsem hráč, který by to nějak motal. Využívám především své rychlosti. Na Bohemku to platilo nejen teď, ale už i na podzim. Nevím, jestli je to dáno třeba jejich herním stylem, protože hraje na tři stopery. Snažíme se hrát každý zápas stejně, ale tak dobře nám to vycházelo snad poprvé,“ konstatoval příbramský tahoun.

Za klíčový moment označil především to, že mužstvo nepoložila inkasovaná branka v úvodních vteřinách zápasu. „Hned v první minutě jsme prakticky z ničeho dostali gól. Nestalo se nám to poprvé, i když to tam Tonda Vaníček dobře vymíchal. Hlavní ale bylo, že jsme se jako tým dokázali oklepat za špatného začátku. V dalším průběhu jsme byli lepší a měli více šancí, které jsme konečně dokázali i proměnit,“ pochvaloval si jednadvacetiletý útočník.

I přes zisk důležitých tří bodů, které Příbram posunuly na vytouženou třináctou příčku si však ofenzivní lídr uvědomuje, že se spoluhráči nemá zdaleka vyhráno. „Udělali jsme důležitý krok, ale ještě nás čekají dva. První musíme udělat v Opavě a pak to potvrdit doma s Duklou,“ ví Matoušek.