Překonat obranu soupeře? Jak to může být jednoduché, ukázal v nedělním duelu 26. kola fotbalové FORTUNA:LIGY proti Teplicím (4:1) Matúš Rusnák. Pravonohý wingbek Baníku Ostrava si ve 22. minutě povodil dva zadáky Severočechů a slabší levačkou vypálil na zadní tyč. Úspěšně! Míč zapadl do sítě a čtyřiadvacetiletá zimní posila ze slovenské Žiliny se tak mohla ve svém prvním ligovém startu v základní sestavě z premiérové trefy, kterou oslavila ikonicky – saltem. „První gól jsem si chtěl takhle vychutnat,“ nechal se slyšet Matúš Rusnák.

Jak chutná toto vítězství?

Chutná to opravdu fantasticky. Před fantastickou kulisou, je to domácí vítězství po delší době, dovolím si tvrdit, že jsme si ho zasloužili, výborný výkon. Škoda inkasovaného gólu, ten nás ale nesrazil, ještě jsme jeden přidali. Kompaktní výkon, individuálně dobré. Tomuto zápasu není co vytknout.

Asi vám hodně pomohl rychlý gól Tanka, že?

Ano, vždy to pomůže. Může to ale i uškodit. Možná jsme potom měli takovou hlušší pasáž, ale to bylo asi jen pět minut. Celý zápas jsme jinak měli v režii my.

První tři góly Baníku padly po individuálních akcích…

Co jsem přišel, vnímám na tréninku výbornou individuální kvalitu. Proto mě to nepřekvapuje.

Při své brance jste se pustil od odvážné kličkované ve vápně soupeře. To jste si tak věřil?

Nejprve jsem měl myšlenku nastřelit balon do pětky, Tankis (Tanko) nebo někdo tam nabíhal. Případně zkusit střílený centr, který se může jakkoliv odrazit. Na poslední chvíli jsme si všiml, že mi to obránce může zablokovat, tak jsem si balon zasekl a už jsem měl jasný cíl.

A co to salto? Takhle budete slavit každý gól?

(směje se) Uvidíme, trochu jsem měl strach, protože jsem ho dlouho nedělal. Delší dobu jsem neskóroval. Nevím. Uvidíme. Když jich bude hodně, tak asi ne, to už bude otřepané, ale nejméně ten první jsem si chtěl takto vychutnat.

Pravděpodobně jste ale nikdy v kariéře svým gólem nesnížil cenu piva, je to tak?

To se mi ještě nepodařilo, ale myslím si, že je to super a jedno si dneska dopřeju i já.

Každý gól Baníku snížil cenu piva o tři koruny. Byla tedy velká motivace udělat fanouškům tímto další radost?

Dozvěděl jsem se to až teď, během zápasu jsem to nevnímal. Kdybych o tom věděl, určitě bych možná ještě jednou vystřelil a zkusil dát další gól, aby měli fanoušci levnější pivo. (směje se)

Na ruce máte tetování Route 66. Je to důvod, proč s číslem 66 hrajete?

To s tím nemá žádnou spojitost. Ale jsem fanoušek Alexandra Arnolda, paradoxem bylo, že když jsme přišel do áčka Žiliny, tak jsem si to číslo i přál. Nikomu jsem to ale neřekl, přesto mi ho přidělili, takže jsme to vzal jako osud. A už to neměním.

Hokejistu Maria Lemieuxe ale si asi nepamatujete?

Ne, ne. (směje se)

Radost fotbalistů Baníku Ostrava. Vlevo David Buchta, vpravo Matúš Rusnák.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Kdy jste začal tušit, že byste mohl být proti Teplicím v základu?

Asi den dva před zápasem. Přiznám se, že jsem tuto noc toho moc nenaspal. Ne kvůli tomu, že se posouval čas, ale byl jsem… Nebyla to nervozita, ale byl jsme nažhavený, že včera kolem osmé hodiny večer jsme si říkal: Ku*va, pojďme už hrát. (směje se)

Vyhovuje vám víc, když máte celou pravou stranu pro sebe?

Určitě, jsem na to zvyklý. Těžím ze své rychlosti, dravosti, asi i ze hry jeden na jednoho. Svědčí mi to víc, než když se topím ve středu, ale fotbal je o tom, že musíte umět zahrát na více pozicích. Pokud bude třeba, budu se tam snažit zlepšit a odevzdat vše.

Byl jste často vidět v náběhu. Jaké jste měl úkoly?

Ano, měla to být jedna ze zbraní, protože je o mě asi známé, že jsem rychlostní typ, takže jsme toho chtěli využít. Jsem energický hráč, dokážu nabíhat opakovaně, ale ještě se musím s kluky více sehrát. I oni to musejí pochopit, že takový hráč tady teď je. S Frýďou (Frydrychem) už nějaká komunikace proběhla, několikrát to zkoušel. Škoda, ale je tam vidět potenciál.

Doma jste dlouho nevyhráli. Byli jste pod tlakem, nebo jste do toho šli s čistou hlavou?

Určitě nějaký tlak je, ale snažím se nad takovými věcmi moc nerozmýšlet. Vždy jsem se na domácí zápas těšil. A o tom, že to nevycházelo… Výkony nebyly tak zlé, měli jsme možná smůlu, ale na to se vymlouvat nechceme. Dneska jsme to chytili za pačesy a podle toho to i vypadalo.

Není paradox, že ačkoli Baník vyhrál doma po osmi zápasech, tak je čtvrtý?

Ty zápasy už jsou minulostí. Že jsme čtvrtí, o tom rozhodly venkovní zápasy, které nám vycházely, dokázali jsme z těžkých utkání dovést nějaké body. Čtvrté místo je oprávněné.

V zimě jste přišel ze Žiliny. Už jste si zvykl na vyšší intenzitu, než jakou nabízí slovenská liga?

Možná na Slovensku není taková intenzita hry, ale snaží se tam o to. Tady je rozdíl, na který si zvykám, snažím se to nějak nasát, ale dovolím si tvrdit, že jsem to dnes zvládl docela fajn.