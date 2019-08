Sigma vedla po brance Václava Jemelky z prvního poločasu, ale sedm minut před koncem vyrovnal Petráň. Nutno dodat, že Hanáci si ve druhém dějství o branku koledovali.

„Do zápasu jsme vstoupili špatně. Sice jsme Karvinou nepustili do šancí, ale nebylo to z naší strany ono. Až po patnácté minutě jsme si vytvořili příležitosti. Do poločasu jsme dali gól a i když jsme mohli přidat ještě druhý, s výsledkem jsme byli celkem spokojení. Pak jsme ale nevstoupili dobře ani do druhé půle,“ naštvalo olomouckého kouče.

„V šatně si něco řekneme, ale na hřišti pak neexistujeme. Zbytečně jsme se zatáhli,“ mračil se.

Karviná se naopak po pauze viditelně zlepšila.

„Přestávka byla dobrá. Fajn. Ulevil jsem si a na druhém poločase to bylo vidět,“ usmíval se kouč Karviné František Straka, kterému vyšla střídání.

O poločase poslal do hry Putyeru, po hodině hry pak naskočil Ba Loua. Oba zadělali Sigmě na problémy.

I podle Látala přišly klíčové momenty okolo 60. minuty. Sigma nedohrála několik nadějných přečíslení. Naopak Karvinští začali ještě více hrozit.

„Dostali jsme se do několika pološancí. Dobře tam táhl míč Pilař, na druhé straně zase Falta, ale zahnal se až do rohu. Tam se zápas lámal, měli jsme to dohrát lépe,“ řekl Látal.

„Karviné se povedla střídání a v tom závidím Frantovi Strakovi, že mohl hru oživit dvěma křídly. My jsme tu možnost tentokrát neměli. Ale věřím, že Zahradníček i Hála, který už s námi začal trénovat, nám brzy pomůžou,“ uvedl Látal.

„Navíc jsme měli problémy na pravé straně. Sladkého trápilo celý týden koleno a netrénoval s námi. Také Milan Kerbr ještě není stoprocentní,“ doplnil.

Po pěti kolech má Sigma na kontě sedm bodů, což není nijak tragická bilance.

„Není to nic hrozného, ale chtěli jsme víc. Před začátkem bych vzhledem k losu sedm bral, teď jsem zklamaný. I když to je možná silné slovo. Mohli jsme se ale dotáhnout za Baník a jet v klidu na Bohemku,“ prohlásil.

„Hlavně musíme zvládat domácí zápasy. Na tom musíme zapracovat, abychom příště takový zápas jako dnes dokázali rozhodnout,“ zopakoval.