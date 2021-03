A zase ten terén! Trávník teplických Stínadel vypadal po 14 dnech pauzy o něco zelenější, přesto byl jeho špatný stav příčinou pozápasových nářků aktérů duelu Teplic s pražskými Bohemians. Nejvíc byl slyšet brankář „klokanů" Hugo Jan Bačkovský, který se do branky podle trenér hostů Luďka Klusáčka dostal proto, že měl na blátivém povrchu lepší předpoklady pro hru nohama, než by měl jeho kolega Le Giang. „Míč na hřišti skákal jako hopík," pronesl po remíze 1:1 Bačkovský.

Brankář Bohemians Praha 1905 Hugo Jan Bačkovský. | Foto: Deník/František Bílek

Bohemians drželi v průběhu druhé půle v Teplicích jednobrankové vítězství, osm minut před koncem ale o něj přišli, hlavičkou překonal Bačkovského Kodad. Do té doby si Severočeši příliš šancí nevytvořili, byla to teprve jejich třetí střela na branku. „Neměl jsem těžké zákroky. Nejtěžší byl v prvním poločase při Gabrielově hlavičce, to jsem si myslel, že bude gól. Pak tam byly už jen střely zpoza vápna. Gól si musím ještě pustit zpětně na videu, ale pocity ze hřiště jsou takové, že jsem pro to udělal maximum," hodnotil kmenový hráč Sparty svou práci.