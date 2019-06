V odvetě barážového dvojzápasu srovnal po akci dvou střídajících hráčů pravačkou na konečných 1:1. Paradoxně to byl jeho jediný gól v karvinském dresu.

„Asi jsem si ho schovával na ten nejpodstatnější moment,“ smál se po zápase Faško. Sám nemohl uvěřit, jak míč trefil.

Jste přece levák…

No právě, když mi to Adriel (Ba Loua) parádně předložil, snažil jsem se balon hlavně dobře trefit. Já, ortodoxní levák, jsem ho napálil do sítě pravačkou. Neskutečné. Jsem za ten gól nesmírně vděčný.

Protože byl váš jediný za půlroční angažmá v Karviné?

Dá se říct. Nemohlo to vyjít lépe. Na Slovácku mi gól (naprosto regulérní – pozn. aut.) neuznali, tak sláva, že to vyšlo aspoň v Jihlavě.

Pro vás to ale nebyl jednoduchý půlrok, souhlasíte?

Souhlasím. Přišel jsem do Karviné proto, abych týmu pomohl k setrvání v lize. Přišel jsem zklamaný z německého angažmá, těšil jsem se, že si pořádně zahraji. Přivedl si mě trenér Hrnčár, ale vlastně jsem pořádně nehrál ani pod ním. Týmu se navíc nedařilo výsledkově, přišel trenér Straka a ten dával šanci jiným, kteří se chytili. Čekal jsem na šanci, hrál nepravidelně, bylo to pro mě náročné období. Počkal jsem si až na úplný závěr (úsměv).

Kromě úplného závěru vám první půle v Jihlavě nevyšla. Jaké byly poločasové pokyny v kabině?

Přiznám se, že nevím. Figuroval jsem v utkání jako střídající hráč, takže jsem po poločase raději ani nešel do šatny. Připravoval jsem se s náhradníky na hřišti.

Prohrávali jste 0:1, neztráceli jste víru v úspěch?

My jsme měli relativně dobrou pozici, akorát jsme potřebovali gól. Jihlava odehrála první poločas výborně, skoro celou dobu dominovala. Naštěstí se to po změně stran překlopilo na naši stranu. Na konci jsme to už vůlí a srdíčkem nějak ubojovali.

Je to váš nejdůležitější gól v kariéře?

Je to jeden z nejdůležitějších, protože má velkou cenu nejen pro mě, ale i pro celý klub.

Jak jste vnímali situaci, že jste se zachránili znovu na úkor Jihlavy, tedy jako v loňském roce?

Já jsem tady loni nebyl, ale kluci to vzpomínali. Stejný zápas, znovu se nám to podařilo, takže super.

Co oslava? Budě nějaká? Co vás bude ten gól stát?

Něco si asi dáme, ale zase nejsme mistři, takže na nějaké velké oslavy to asi není. A co mě bude gól stát? Nevím, asi koupím každému pivo (smích).

Jak to s vámi bude dál? Chcete pokračovat v Karviné?

V tuto chvíli opravdu nevím. Hostování mi končí, v Grasshoppers Curych mám ještě smlouvu na dva roky. Sedneme si a uvidíme.