Začnu generálkou. Věděli jsme, že Žilina je mladé, běhavé a kombinační mužstvo, s agresivním napadáním, navíc jsme se ze začátku srovnávali s jejich rozestavením. Patnáct minut nás přehrávali, postupně jsme se jim vyrovnali a vytvářeli jsme si něco dopředu, ale chyběla nám přesnost ve finálním řešení. Ve druhém poločase jsme už byli více na míči, nebezpečnější, ale v závěru akcí chyběla lepší přihrávka. Snad to do příštího zápasu vyladíme.

Jak vám vyhovuje hrát takhle ve vesnickém prostředí?

Sám jsem z vesnice, takže vím, že pro lidi je to obrovský svátek. Pro nás někdy těžší, protože hřiště třeba není v úplné kvalitě, jako v lize, i když tady to neplatilo. Bylo dobře nachystané. Je však důležité vejít mezi lidi, aby z toho měli zážitek. Hlavně pak děti, které se s námi mohou vyfotit. Jsem rád, že jsme přispěli svou přítomností i k oslavám výročí zdejšího klubu.

A co tedy ta příprava?

Když to vezmu z osobního hlediska, tak jsem se chtěl připravit co nejlépe po zranění. Abych se do toho dostal fyzicky, což se mi povedlo. Chtěl jsem tu nohu nachystat na novou sezonu, zpevnit, protože po operaci se mi to trochu táhlo. Teď už ale mohu říct, že se cítím výborně. Zvládl jsem podruhé celý zápas, takže věřím, že se do toho budu postupně dostávat. Trenérovi jsme ukázali, že všichni máme svou kvalitu a budeme chtít hrát, takže bude mít těžké rozhodování, kdo bude v sestavě. Myslím, že můžeme být rádi, že se příprava obešla – až na Fleišiho (Fleišmana) – bez většího zranění. Snad bude brzy zpět. Noví kluci se aklimatizovali a budou pomocí, aby sezona vypadala od začátku co nejlépe.

Zmínil jste větší zranění. Tým zatím trochu brzdí především ta menší, která hráče sice vyřadí jen na krátkou dobu, ale v té nepříliš dlouhé letní přípravě je to zásah, že?

Drobná zranění samozřejmě v přípravě přichází, protože roli hraje počasí, noví kluci si zvykají na tréninkové tempo i spoustu dalších věcí, takže to k tomu patří. Snad si to před sezonou sedne, i když je možné, že teď to bude ještě takové kostrbatější, ale postupně ukážeme své možnosti a to, na co máme.

Pojďme k vám. Jaro jste strávil na marodce, byť několikrát už šly hlasy, že brzy budete připraven. Nakonec ani minuta na hřišti. Můžete přiblížit, o co šlo? Jak jste to vnímal?

Bylo to pro mě těžké. Podzim jsem končil v základní sestavě, přípravu absolvoval, ale před prvním ligovým kolem jsem onemocněl, měl antibiotika, což mě zpomalilo. Chtěl jsem se vrátit na hřiště, klukům se povedl zápas v Teplicích (5:0), a ve chvíli, kdy to vypadalo na návrat, tak se mi na tréninku podlomila noha.

Co následovalo?

První dva týdny jsem to zkoušel bez operace, protože u běhání mi to nevadilo a nevypadalo to zle. Když jsem chtěl pomoci klukům v Brně, tak se mi to na tréninku stalo znovu, a to už jsme se s doktorem domluvili, že bude lepší to zkontrolovat, co noze přesně je. Proč se to stává. Šel jsem na operaci, hodlal jsem se rychle vrátit, cítil jsem se dobře, ale opět se to opakovalo. Proto se vše protáhlo. Poslední dva tři týdny jsem už s týmem – kromě malých her – trénoval všechno, ale noha byla stále o něco slabší. Bylo třeba ji naposilovat, ale od začátku přípravy vše drží, jak má.

Ladislav Almási a Michal Frydrych (vpravo) v dresu Baníku Ostrava.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Nebál jste se, že se to bude vracet, tak jako to kolikrát u kolen bývá?

Pro mě to bylo o to těžší, že jsem byl na operaci jen jednou. V šestnácti letech.

Se stejným kolenem?

Ano. Po sedmnácti letech jsem se zase zranil, což se kouše těžce. Jste zvyklý být pořád na hřišti, týmu pomoci, ale z tribuny, nebo lavičky to je složité. Spíše jste ještě nervóznější.

Jak se koukalo, když se týmu nedařilo?

Proto jsem se chtěl rychle vrátit. Jenže jsem to uspěchal. I když jsem nehrál, snažil jsem se kluky podporovat na tréninku i před zápasy, pomáhat, vytvářet pozitivnější atmosféru, aby se to zlomilo, ale mimo hřiště je to vždy složitější.

Aktuální šatnu asi po vlně změn ani nepoznáváte, viďte?

Obměna byla velká. Tým se vytváří v podstatě znova, každý si hledá svou pozici. Všechno si to sedá, noví kluci potřebují čas, určitě se to nezačne projevovat hned od prvního týdne. My, kteří jsme tady déle, jim musíme udělat servis, aby se cítili dobře. Když si pomůžeme, budeme z toho těžit všichni.

Neměl jste strach, že vás ty změny také semelou?

Pro mě byla priorita se uzdravit, mít zdravé koleno. Potom mám v sobě takovou víru, že když budu zdravý, tak jsem schopný týmu na hřišti pomoci. Hlavní bylo se připravit, ukázat, že na to pořád mám, abych hrál za Baník, což si myslím, že se povedlo. Zbytek už je na trenérech, vedení a vnitřní komunikaci.

Herně se tedy cítíte dobře?

První zápasy byly složitější, člověk si to musí všechno osahat, ale od soustředění se cítím dobře. Bylo však třeba ta utkání odehrát a dostat se do toho. Snad se to bude zlepšovat.

Jak vám vyhovuje systém na tři stopery?

Já musím říct, že se mi to líbí. Jsem na pozici pravého stopera, já spoustu zápasů odehrál jako pravý obránce, takže je pozitivní, že v některých situacích můžu podporovat ofenzivu. Ale musíte si to osahat, zjistit, co lze a nelze, nicméně pokud to nacvičíme a vyzkoušíme, může to být silné rozestavení. Uvidíme, jaké zvolíme do ligy, protože můžeme nastupovat vzadu ve třech i ve čtyřech. Soupeře tím aspoň můžeme zmást, musí být na špičkách, s čím na něj vyrukujeme.

Už jste to dříve hrál?

Jo. Už v Baníku za trenéra Látala jsme to zkoušeli, v Polsku jsem to zažil, občas i ve Slavii. Je to sice po delší době, musíte si navyknout na posuny a vůbec taktickou stránku, ale když se to podaří, tak je to v pohodě.

Překvapilo vás, že k tomu trenéři sáhli?

Asi v dnešní době je důležité mít připravených více herních schémat a systémů. Když nevychází jeden, uděláte změnu, a využijete druhý, který může být platnější. A nejste tak čitelný. My teď na hřišti musíme táhnout za jeden provaz a ukázat kvalitu v ostrých zápasech. V přípravě můžete hrát, jak chcete, ale pak je klíčová mistrovská sezona.