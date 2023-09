Doposud po přestupu do pražské Sparty neprožíval Michal Ševčík jednoduché období. Za A tým odehrál v nové fotbalové sezoně jedinou minutu, pravidelně tak nastupoval s druholigovou rezervou. Ve středu si ale jedenadvacetiletý záložník spravil chuť, v pohárovém utkání v Líšni si totiž odbyl debut v základní sestavě Letenských, důvěru trenéra Briana Priskeho splatil vstřeleným gólem, který rozhodl utkání.

Michal Ševčík (v černém) právě střílí jediný gól středečního pohárového utkání Sparty v Líšni. | Foto: AC Sparta Praha

Na návrat do Brna, které v létě po šesti letech strávených v barvách Zbrojovky opustil, tak Ševčík bude vzpomínat rád. „Byl to skvělý pocit naskočit do utkání, navíc když to byl zápas, který se hrál v Brně. Mám obrovskou radost a jsem rád, že to vedlo k postupu,“ těšilo rodáka z Třebíče.

Kouč Sparty Brian Priske o Ševčíkovi

„Gól byl dobrý pro nás všechny, ale především pro Michala. Zažil těžké časy poté, co k nám přišel v létě, snažil se adaptovat na to, jak pracujeme a jak děláme různé věci. Máme zároveň velkou konkurenci na jeho pozici. Dělá kroky dopředu každý den, odehrál i pár utkání s B týmem, gól mu nyní může dodat sebedůvěru.“

Ve sparťanské základní jedenáctce chyběli všichni hráči, kteří naskočili do víkendového derby proti Slavii, možná i proto se hosté dlouho hledali a Líšeň dokázala hrozit. „Hráli jsme se soupeřem z druhé nejvyšší soutěže a druholigový fotbal je trochu specifický, spíš je to takový boj než krása,“ nastínil Ševčík.

Právě on hned v úvodu druhé půle hosty výrazně uklidnil. V osmačtyřicáté minutě dostal přihrávku od Adama Karabce do líšeňského pokutového území a dělovkou pod břevno nedal šanci gólmanu Tomáši Vajnerovi. „Byl to gól a ani neřeším, jestli jsem to dobře trefil nebo ne. Hlavně že to skončilo brankou, díky které jsme vyhráli,“ podotkl mládežnický reprezentant.

Gólová trefa jej mohla těšit o to víc, že ji viděla početná skupinka blízkých přátel. „Měl jsem na utkání hodně známých, kteří se přišli podívat, v hledišti byla i rodina. Ta chodí i na zápasy v Praze, ale tady to bylo specifické, jsem proto rád, že jsem poprvé nastoupil zrovna v Brně,“ poznamenal Ševčík.

Kromě situace z úvodu druhé půle se však sparťanský úvod prosazoval jen složitě, naopak překvapivě víc hrozili domácí, kteří Spartu pořádně potrápili. „Asi si nechám pro sebe, jak bych zhodnotil náš výkon, to je i na trenérovi. Budeme pracovat na chybách, které tam byly, a naopak plánujeme stavět na věcech, jenž se povedly,“ shrnul ofenzivní hráč.

Podle něj však nepříliš povedený výkon Pražanů nesouvisel s nesehraností nově poskládaného týmu, který byl složený primárně z hráčů, jenž zatím nedostávají tolik příležitostí. „Celé týdny trénujeme všichni společně, takže vůbec nehrozilo, že bychom nebyli sehraní. Připravovali jsme se úplně stejně, jen den před utkáním jsme už trénovali v sestavě, která naskočila do zápasu,“ popsal.

Na hřišti nakonec gólový hrdina vydržel třiašedesát minut, následně jej vystřídal další nadějný mladík Tomáš Schánělec. „Každý fotbalista chce hrát, ale respektoval jsem to. Byl jsem rád za ty minuty, které jsem dostal,“ doplnil Ševčík.