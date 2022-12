Van Buren s Talovjerovem se na podzim stali klíčovými hráči devátého Liberce. Třicetiletý Nizozemec, jenž má na kontě se Slavií čtyři mistrovské tituly, nasázel v 15 utkáních devět branek a s dalšími třemi hráči se dělí o druhé místo v ligové tabulce střelců. Oba hráči měli pod Ještědem působit do konce sezony, vršovický klub je ale povolal už do zimní přípravy.

V Edenu naopak nebude pokračovat čtyřiadvacetiletý Tiéhi, jenž přitom nastoupil na podzim k 26 soutěžním utkáním včetně všech šesti duelů v Evropské konferenční lize. Připsal si i dvě branky.

Tiéhi by v přeplněné záložní řade Slavie při vypadnutí z evropských pohárů velmi těžce sbíral herní praxi. Sešívaní očekávají návrat klíčového Tomáše Holeše, do toho se v závěru podzimu blýskl skvělými výkony Jakub Hromada, který v Edenu prodloužil smlouvu až do léta 2025.