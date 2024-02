Vlastníkem FK Teplice je dlouhá léta sklářský gigant AGC, jenže jeho podpora v minulých sezonách slábla. O tom, že by měl zájem na prodeji klubu do jiných rukou, se poprvé hovořilo už před patnácti lety. Vedení „sklářů" na konci minulého roku prohlásilo, že dohoda se žhavým zájemcem sice není na spadnutí, vše je však na dobré cestě. „Zatím se jednání krůček po krůčku posouvají dobrým směrem, ale uvidíme, zda-li se vše podaří dotáhnout až do úplného konce. Jde o opravdu složitou záležitost, proto to není jednoduché, ale jsme na dobré cestě,“ uvedl předseda předseda FK Teplice Pavel Šedlbauer.