Kratina, který je podle loňského žebříčku Forbesu 47. nejbohatším Čechem, podporuje Fevoluci už delší dobu. Protože ale není spokojený s tím, jak se její myšlenky převádějí do reality, rozhodl se do proměny kopané zapojit osobně. „Z programu se neprosadilo skoro nic. Zklamání je na naší straně a myslím, že je i na straně části moravských delegátů. Situace vede k tomu, že fotbal se nikam neposouvá,“ prohlásil Kratina při oznámení své kandidatury.

„Přijde mi, že spousta věcí trochu připomíná pohádku Jak vodník Kebule vařil mlhu. Vždycky se objeví téma, zmizí v mlze a nic se nestane. Přesvědčili jsem spoustu lidí a týmů, aby dali šanci změně a aby do fotbalu přišli noví lidé. Tyhle lidi tam vyslalo tisíc klubů a my vůči nim máme zodpovědnost,“ uvedl úspěšný podnikatel.

„Tím to ale neskončilo, nemůžeme se na ně vykašlat. Moje motivace je v tom, abychom to posunuli zase o level dál. Zajímají mě systémové změny. Díky tomu můžeme daleko víc ovlivnit fotbal, aby se změnil,“ dodal.

Fevoluce, která se snaží změnit poměry v českém fotbale a celou oblast očistit, měla zájem o křeslo místopředsedy FAČR už při loňských volbách. Tehdy však Vladimír Šmicer neuspěl proti Janu Richterovi, poslanci za hnutí ANO. České divizní kluby ale teď vyvolaly hlasování o jeho odvolání a spolu s Richterem se bude jednat také o Martinovi Drobném, stávajícím předsedovi Řídící komise pro Čechy.

Fotbalová evoluce tak posílá do boje dva nové kandidáty. Kratinu jako možnou náhradu za Richtera a Tomáše Nováka jako kandidáta na Drobného pozici. Novák v současnosti působí jako předseda Okresního fotbalového svazu Benešov.

„Nevím, jací budou protikandidáti. Proti současnému místopředsedovi nic nemám, nechci hodnotit jeho klady a zápory. Není to primárně o tom, že bychom chtěli na ty lidi útočit. Chceme být lepší. Uvidíme, jestli se nám to povede,“ komentoval nadcházející hlasování Kratina, který sám hraje fotbal od pěti let na nižších úrovních.

„Můj vztah k fotbalu a ke sportu je celoživotní,“ říká hrdě sedmatřicetiletý podnikatel, který kandiduje s pevně danými body svého programu. Hovoří o organizační struktuře, majetku FAČR, financích nebo image fotbalu. Především ale zdůrazňuje transparentnost.

„Abyste věřili fotbalu, musí to být transparentní. Abyste viděli, kdo tam je, že to nejsou kámoši kámošů, že jejich kvalitou není jen loajalita, že to nejsou rodinní příslušníci nebo milenky,“ vysvětloval Kratina, který věří, že v případném hlasování má šanci uspět.

„Od některých ligových klubů podpora je, věřím, že bude širší. Uvidíme také, kdo budou další kandidáti na místopředsedu. S kluby se bavíme a podporu i v rámci profi fotbalu máme. To se projevilo na volbě v ČFL, kde volí hodně béček,“ uvedl Kratina.

Ještě než k tomu ale dojde, musí delegáti české komory odvolat stávajícího místopředsedu. Jestli se tak stane, může napovědět už pondělní volba, ve které si divizní kluby mezi sebou odhlasují zástupce s hlasovacím právem.