Ještě před rokem v lednu naskočil v druhé anglické lize v základní sestavě Hullu, jenže po dvaačtyřiceti minutách střídal. Hodonínského rodáka trápila achilovka, kterou mu poté v létě operovali. V Hullu skončil a po dlouhých sedmi měsících bez angažmá dostal šanci v Mladé Boleslavi. „Pozastavení soutěže pro mě přišlo v nejhorší možnou chvíli. Absolvoval jsem celou přípravu, trénoval jsem a odehrál i celý zápas s Plzní. Cítil jsem se dobře, byl jsem opravdu nachystaný hrát,“ svěřuje se Mazuch.

Mladoboleslavský stoper prožíval šťastné chvíle, naopak jeho tým se na startu jarní části trápil. Na dvě remízy a dvě prohry však pátý celek první ligy navázal vítězstvím v Ostravě. „Každý tým se nacházel v jiné pozici, měl úplně jinou formu. Někomu pauza uškodí, jiným naopak pomůže. Pro nás je škoda, že se liga přerušila, protože už výkon s Plzní i přes prohru byl jeden z nejlepších výkonů jara. Stoupající formu jsme potvrdili v posledním zápase proti Baníku. Škoda, že se to zabrzdilo,“ lituje jednatřicetiletý zadák.

Po pauze na tom budeme stejně

I přes nečekanou pauzu se Mazuch dalšího návratu do zápasového režimu nebojí. „Měsíční, i kdyby dvouměsíční výpadek, nebude na hřišti moc znát. Pro mě to bude rozhodně snazší, než když jsem sedm měsíců kvůli zranění ani neběhal. Navíc všichni půjdeme do tréninku po pauze, budeme na tom stejně,“ říká bývalý obránce Brna, Anderlechtu, Dněpropetrovsku nebo Sparty.

Ondřej Mazuch



Datum narození: 15. března 1989

Místo narození: Hodonín

Současný klub: Mladá Boleslav

Přechozí kluby: Brno, Fiorentina (Itálie), Anderlecht (Belgie), Dněpropetrovsk (Ukrajina), Sparta Praha, Hull City (Anglie)

Ligové statistiky: 43 zápasů/2 góly

Reprezentace: 4 zápasy

Úspěchy: stříbro na mistrovství Evropy U17 v roce 2006, stříbro na mistrovství světa U20 v roce 2007, mistr belgické ligy 2009/2010

Nejen studenti, ale i fotbalisté plní v karanténě domácí úkoly. Svěřenci kouče Jozefa Webera jsou neustále v kontaktu s kondičními trenéry, kteří jim posílají individuální plány a kontrolují jejich zdravotní stav. „Karanténu dodržuji, chodím akorát běhat, posiluji, ale je to dost omezené. Na hřiště nemůžeme, takže jediná možnost je se pohybovat po lesích a v parcích s míčem. Musíme být nachystaní, kdyby náhodou liga začala,“ upozorňuje Mazuch.

Fotbalové stadiony osiřely a kluby přichází o příjmy. Vedení Mladé Boleslavi v úterý proto oznámilo dohodu s hráči na půlročním snížení platů o dvacet procent. „Jde o logické vyústění a kabina rozhodnutí přijala bez problémů. Nehrajeme a ušetříme klubu peníze do budoucna. Ve fotbale se dnes berou nadprůměrné platy, takže i bez dvaceti procent máme dobré peníze, ze kterých krásně vyžijeme. Nikdo asi nebude mít existenční problémy, lidé budou v stokrát horší situaci než fotbalisti,“ podotýká Mazuch.

Čtyřnásobný reprezentant bude muset řešit podmínky nové smlouvy opět na konci června, kdy mu současný kontrakt s klubem vyprší. „Zatím je čas, všichni čekáme, jestli se třeba do měsíce začne hrát, smlouva se bude řešit až pár týdnů před jejím koncem. Rád bych ale v Boleslavi zůstal, žiji v Praze, každý den dojíždím a zázemí klubu mi vyhovuje,“ pochvaluje si.

PAVEL ŠŤASTNÝ