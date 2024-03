Fotbalová Sigma Olomouc neprožila ideální vstup do jarní části sezony. Klub dokonce sáhl k trenérské výměně, pod palbou kritiky je ale hlavně sportovní ředitel klubu Ladislav Minář, jehož konec si přeje olomoucká fotbalová veřejnost. „Podle nich může za všechno Minář. Já ale nevidím nic, co by momentálně v klubu bylo špatně,“ hlásí v rozhovoru pro Deník Ladislav Minář.

Ladislav Minář | Foto: Deník/Jan Pořízek

Vyměnil jste trenéra, ale kritika padá od veřejnosti hlavně na vaši osobu. Jak to vnímáte?

Vím, co dělám, jak to dělám a ví to i mí kolegové v práci. Nějaká kritika od fanoušků tam je, ale můžeme si říct, jak moc je popudivá tím, že někdo opakovaně napíše do médií věci, které se nestaly tak, jak byly napsány. Kdo je rozumný, tak vidí, že z toho pramení osobní zášť. Jinak si nedovedu představit, že by někdo měl potřebu tohle vypisovat.

Ta kritika ale není jen poslední dny a týdny.

Je to od doby, kdy jsem sem přišel. Jestliže někam přijdete a spadne se, tak strašně dlouho trvá, než to napravíte. I tohle k fotbalu patří, ale za mě je momentálně klub stabilizovaný. Po sportovní stránce je to také v pořádku, protože jsme loni skončili šestí, teď po podzimu pátí. Nepodařil se nám vstup do jara, z čehož jsme zklamaní a může tady být nějaká nevole. Bohužel, lidé volali tři týdny zpět, aby skončil trenér Jílek a jak skončil, tak zase říkají, že za všechno může Minář.

Jste v klubu deset let, jaké jste podle vás udělal chyby?

Když půjdeme až deset let zpět, kdy se sestoupilo, tak jsem tehdy sázel na hráče, kteří měli jméno a něco za sebou, ale jejich výkonnostní strop už byl za zenitem. To vidím jako chybu. Taky mě tehdy všichni nabádali, že je potřeba změnit trenéra, ale já jsem čekal možná až příliš dlouho, což se ukázalo jako špatné řešení. Když se bavíme o věcech, které jsou posledních pět, šest let, tak tam nevidím nic, co by bylo nějak zásadně špatně. Jako sportovní manažer mám zodpovědnost, stejně tak trenéři, ale některé věci, jako třeba výkony hráčů na hřišti, neovlivním.

Hodně lidí volá po vašem konci. Uvažoval jste o tom někdy?

Ne a nevidím k tomu důvod. Áčko hraje v první polovině tabulky, klub je stabilizovaný, více o tom může říct pan Ficner (ekonomický ředitel klubu), Sigma nemá ekonomické problémy. Pokud lidé, kteří se mnou pracují a jsou okolo mě, uznají, že to dělám blbě, tak ok. Ale, když to křičí někdo jiný, tak ne.

V transferech jsem hodně dobrý

Když to otočíme, za co byste se pochválil a co podle vás děláte dobře?

To, co potřebuje klub ke stabilitě, je otázka transferů a tam si myslím, že jsem hodně dobrý. Také je výhoda, že jsem trénoval, díky čemuž může být moje komunikace s trenéry áčka, béčka i mládeže na dobré úrovni. Zkušeností z mé strany je dost, abych situace vyhodnotil dobře.

Myslíte pravděpodobně transfery směrem ven, kde dokážete cenu vyšponovat, ale když se zastavíme třeba u přestupu Mojmíra Chytila do Slavie, neprodal byste ho zpětně už v zimě za více peněz?

Ne. Byly na to různé názory, i mí kolegové na to měli jiné názory, ale když je sezona dobře rozjetá, tak je potřeba někdy upřednostnit sportovní úspěch. Být v šestce je pro Sigmu v tuto chvíli úspěch. I když bychom si všichni představovali další krok v tom, že si zahrajeme Evropu. Byla tam varianta prodat jej v lednu. Chtěli jsme od Slavie hráčskou kompenzaci. Měli jsme zájem o Tecla, Van Burena, ale Slavia nám nikoho dát nechtěla a na trhu jsme zrovna náhradu neviděli, přesto bychom museli část utržené ceny investovat do útočníka, tak jsme tuhle částku nechali v luftu a Chytila prodali za méně peněz. Museli jsme ale vědět, jak to finančně vykompenzovat, což se povedlo. Upřednostnili jsme sportovní cíl.

Veřejnost vám právě hodně vyčítá, že se peníze netočí, že někoho prodáte, ale nikoho nekoupíte.

Když uděláte transfer, tak musíte počítat s tím, že peníze nikdy nedostanete najednou. I když jsme prodali hráče za milion dvě stě tisíc, tak jsme platbu za něj měli rozsekanou na tři splátky. Když uděláte dobrý transfer za 30 milionů korun, tak máte platby rozložené na čtyři roky. Někdo má pocit, že peníze máme okamžitě, najednou a můžeme koupit jiné hráče. Ale tu část peněz, kterou dostaneme, směřujeme do provozu. Když se tedy lidé ptají, co se děje s penězi, tak se děje to, že jsou rozloženy do čtyř let. Dostáváte poměrnou část a ta vám pomáhá pokrýt dorovnání rozpočtu. Takhle to v Sigmě funguje třicet let, ne jenom posledních deset, co je tady Minář, tehdy šly ty peníze také do provozu, nebo třeba do stavby stadionu. Pro mě je urážka, když někdo řekne, co se tady děje nekalého s penězi.

Podle mých informací stál Kryštof Daněk Spartu 35 milionů, můžete to potvrdit?

Nemůžu, protože jsou smlouvy mezi kluby, kde je mlčenlivost a ani jedna strana si nedovolí se k tomu vyjádřit, protože tam jsou vysoké pokuty.

Nebylo by lepší být v tomto transparentnější?

Byl to jeden z nejlepších transferů a já bych se rád pochválil, ale nemůžu a není to chyba Sigmy. Smlouvy musíte respektovat. Pokud by nám Sparta dala prohlášení, že můžeme říct přesnou částku, tak ji řekneme.

Řekl byste tedy, že je Sigma vůči veřejnosti dost transparentní?

Sigma nic neskrývá, nemá co skrývat. Na sportovním i ekonomickém úseku… Nachystejte si dalších třicet otázek na pana Ficnera a jsem přesvědčený, že vám všechny zodpoví.

Předkolo finančně nic neřeší

Vzhledem k tomu, kolik platíte hráčům, jste se podle závěrky v tomto ukazateli dostali na hranu. Limituje vás to?

Určitě. Na prvním místě je ekonomika a mít zabezpečenou sezonu. Je potřeba hrát s tím, na co máte. Je strašně jednoduché nakoupit hráče, ale pak nevíte, jak je budete splácet. Může se vám to povést jednu sezonu, zariskujete a uděláte úspěch, ale dožene vás to. Nemáte však záruku, že úspěch uděláte, naopak jistotu, že hráče budete muset platit, ano. Proto musíme přivést hráče, kteří se do našeho mantinelu vlezou. Musíte mít zdravou firmu, třeba někdy i na úkor dosažení sportovního cíle, i když může být hezké být dvakrát v předkole, které ale stejně finančně nic neřeší.

Jak to myslíte?

Už jsme zažili, že jsme dostali tým z Kazachstánu a víme, jaké to jsou náklady. Jedná se o desítky milionů a když vypadnete, tak jste v obrovském minusu. Kdybychom po Kazachstánu neměli Sevillu, která nám to vše vrátila a dostala nás do plusu, tak si řekneme dobré, naskočili jsme tam a co dál? Nechci ale, aby to vyznělo, že tady předkolo nechci. Naopak, stoprocentně bych ho tady měl rád a bylo by super mít ho tady každý rok, ale nevím, jestli dokážeme dotáhnout hráče, kteří by to dokázali.

Poslední dobou se Sigmě nedaří posouvat kluky z béčka do áčka. Jak na to nahlížíte?

Osm z deseti let, co jsem tady, se plácáme, kolik odchovanců se nám povedlo vychovat. Teď se dvě sezony posun nedaří… Měli jsme nějaký záměr. Mužstvo bylo dlouho pospolu s jedním trenérem a chtěli jsme ho udržet. Mysleli jsme, že se nám to odrazí ve výsledcích, což se na podzim potvrdilo, na jaře tolik ne. A někdo hned řekne, že tam nejsou mladí kluci. Kdyby tam byli, tak se říká, že o nic nehrajeme, když tam nejsou a o něco hrajeme, tak je špatně, že tam nejsou mladí. Tohle nemůžeme vyhrát, pořád se hledají hlavně chyby. Celkově máme teď slabší období, ani Sigma Olomouc asi nebude mít každý rok čtyři mladé, to nemá nikdo. Objektivně můžeme říct, že kvalita hráčů v béčku momentálně nebyla, ale máme v něm osmdesát procent odchovanců.

Někteří kluci však už nejsou úplně mladí talenti. Například Spáčilovi je 25, Langerovi 23 a startů v nejvyšší soutěži příliš nemají.

Pokud chceme hrát druhou ligu, tak potřebujeme zkušené hráče i tam. Nemáme teď v dorostu takovou kvalitu, abychom čtyři hráče posunuli. Z pěti dorostenců jsou schopni maximálně dva hrát MSFL, víc ne. A potom asi tito kluci z béčka neprokázali takovou výkonnost, aby si o sestavu v áčku řekli. Kolik ligových klubů je od nás chtělo? Neťukají nám tady na dveře, takže to není tak, že bychom to viděli jen my.

V poslední době do týmu přicházeli hráči jako Sedlák, Přichystal, Muritala, Košťál a další. Nezabírali odchovancům místo?

Ti hráči přicházeli, když trenéři potřebovali do nějaké pozice hráče a zrovna jej neviděli v béčku. Navíc třeba Přichystal byl stavebním kamenem v Brně a neovlivníte, že si zlomí holenní kost. Sedlák také hrával pravidelně, ale tady mu to nesedlo. Podívejte se ale na další kluby, kolik tam přijde lidí a nehrají, není to jen v Olomouci. Nikdy se nepodaří všechny transfery.

Zpětně byste je tedy opět přivedl?

Já budu zase hledat hráče, aby byl pro klub co nejvíce ekonomicky výhodný. Jdeme touhle cestou, kdy hledáme kluky, kterým končí smlouva.

Naopak z Prostějova do jiných ligových klubů zamířili už Kušej či Jurásek, naposledy Spáčil.

My jsme zvolili Elbela, který nás upřednostnil před Zbrojovkou. Nebylo to o tom, že bychom nevěděli o Spáčilovi, ale odcházel Zmrzlý a upřednostnili jsme krajního hráče před stoperem. S Kušejem jsme už byli domluvení, ale nedopadlo to s Prostějovem kvůli hráčské kompenzaci, kterou jsme tehdy nedokázali dát. Na Juráska jezdilo několik lidí, ale v pozici záložníka nikoho neoslnil. Sedlo mu to, až z něj Karel Jarolím udělal beka. Někdy hrají roli maličkosti. Řekl by někdo, že po třech zápasech prodáte za krásné peníze Zimu a ještě s krásnými procenty z dalšího přestupu? Pak se ale najdou experti, kteří řeknou, že kdybyste si ho nechali ještě půl roku, tak dostanete víc. Vždy je tam ale i to B. Když mu končí za rok a půl smlouva a manažer s hráčem vám řeknou, že mají nabídky a neprodlouží ji, tak nemůžu čekat. Měl by sice více startů, ale délka smlouvy by byla menší a tím by se snižovala cena. Jako správný hospodář ho tedy musím prodat.

Jak to bylo s kauzou, že jste měl nařídit kouči Jílkovi střídat brankáře Tomáše Digaňu?

Minář může mít 1500 názorů. S trenéry se hádám a chodím za nimi o poločase. Při utkání s Bohemians si trenér Saňák dokonce přál, abychom za ním přišli čtyři, protože pohled zespodu a z tribuny je úplně jiný. Nikdy neřeknu, že jsem se s Jílkem nehádal, že jsem neměl jiný názor. Kolikrát jsem přišel o poločase a řekl, toho bych vystřídal, toho a toho. Ale nejde, abych mu přikázal, toho budeš střídat. Kdyby se to dělo, tak by to mužstvo poznalo. Já jsem v Olomouci deset let, Jílek tady odtrénoval šest. Myslíte, že kdybych mu to dělal, mužstvo by to dávno nepoznalo?

Někdy řvu, ale nedělám nic za zády

Není možnost, že byste to řval na chodbě a hráči to slyšeli?

Ne. A to vám řeknu úplně jistě. Nejsem beránek a neříkám, že někdy nehulákám. Ale tohle bylo zrovna utkání, kdy jsem cítil, že kluci potřebují podporu.

Takže tahle kauza se podle vás nestala?

Ne. Co si trenér řešil v šatně, to je jeho interní věc. Jestli se na něčem domlouvali. Já nevím, co Jílek potom řešil v šatně. Vím ale, že mu to Minář nepřikázal a Jílek nikdy neřekl v šatně, že by mu Mínář nebo vedení něco přikázali. Za šest let nikdy takové nařízení neměl. To, že jsem někdy nas*anej a řvu, to ano. Jednou za půl sezony vletím do kabiny a jsem opravdu hnusnej, ale nepotřebuji nic dělat hráčům za zády. Když chci, tak tam vletím a řeknu cokoliv trenérům i hráčům.

Objevily se také informace, že trenér Jílek ztratil kabinu.

To je totální nesmysl, žádnou kabinu neztratil, hráči za ním jednoznačně stáli. Je to lež. Nenajdu hráče, který by řekl, že Jílek ztratil kabinu. Když se nám nedaří, tak je to proto, že Minář drží Jílka pod krkem, aby ho mohl ovládat. Když se stane to, co nikdo nečeká, že Venca Jílek skončí, tak se začne vykládat, že to je proto, že se tady o klub zajímají Američané a Minář už přemýšlí dopředu. Nejde zvítězit. Zůstane Jílek, je to špatně, nezůstane Jílek, je to také špatně.

Neformuloval byste konec trenéra Jílka jinak než, že za něj můžou hráči?

Stojím si za tím. Měli jsme mužstvo, které udělalo šesté místo, po podzimu bylo páté. Kluci vzali za své, že bychom chtěli hrát o předkolo a najednou předvádí to, co předvádí. Vezměme poměr, jaké úsilí vydali s Bohemkou a jaké předtím. Poznáte, kdy je mužstvo nějak nastavené, ale ono v prvních kolech dobře nastavené nebylo. Nevím, z jakého důvodu, ale neřekl bych, že byl problém s Vaškem Jílkem.

Jste jen sportovní manažer a chováte se tak?

Jsem. V čem se chovám jinak? Několikrát jsme vysvětlovali, jakým způsobem funguje klub. Deklarovali jsme, že ho řídí představenstvo. V něm je pět lidí, jsou tady tři úseky a tři lidi z představenstva jsou za ně zodpovědní. Je pravda, že sportovní úsek je nejvíce na očích. Ficner je za ekonomiku, viděl někdo, že bych ho chtěl řídit v ekonomice? Pak je tady Kuba Beneš, který má na starosti marketing. Všichni jsme ve vedení klubu a každý má svůj úsek. Každý si něco řekne a když se neshodneme, tak nějaké právo veta má ten, kdo za daný úsek zodpovídá. Tady si všichni myslí, že za všechno může Minář.

Objevily se informace o tom, že někteří zaměstnanci pracovali pod psychickým tlakem a měli stres z bossingu. Jste si toho vědom? Jaký je váš pohled?

Je pro mě velmi těžké se k takovým obviněním vyjadřovat, když nevím, koho konkrétně a z jakého úseku by se měla týkat. Za sebe můžu říct, že takové věci vylučuju. Práce ve fotbale je hodně náročná. Je pravda, že často jste ve stresu, spoustu věcí musíte řešit v krátkém čase a pod tlakem. Vyžaduje nasazení po večerech, o víkendech, nebo o svátcích. Patří k tomu i kritika. Určitě to není práce pro každého. Žádné stížnosti jsme jako představenstvo nezaznamenali.

Co udělat pro to, aby se váš obraz a obraz klubu zlepšil?

Říkám na rovinu, že Minář bude pořád stejný. Já se nezměním. A nevím, jaký špatný obraz má klub. Je stabilní, ekonomicky pod kontrolou, nemá dluhy, hrajeme v první polovině tabulky. Ano, já bych také chtěl vidět hrát Sigmu v Evropě. Řekněme si ale, v čem je Sigma horší, než jsou Zlín, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec a další? Když si to vezmeme s veškerými výsledky, tak patříme do popředí těchto klubů. Jestli někdo vzpomíná Karla Brücknera? Tak ano, je to pán, číslo jedna, ale ta doba je pryč. Že jsme měli reprezentaci, kterou trénoval? Dlouho asi takovou mít nebudeme. Že sem chodilo deset tisíc lidí? Proč? Třeba i proto, že se československá liga hrála tady a pak už jen v Ostravě, jinak nikde. To je realita. To si nikdo neuvědomuje. Dnes máte ligu ve Zlíně, na Slovácku, v Karviné, Ostravě, Olomouci. Byla Opava, bylo Brno. Ale neznamená to, že návštěvy nechceme zlepšit. Víme, že v tom máme problém a snažíme se ho řešit.

Jaký máte osobně názor na zájem americké společnosti Blue Crow Sports Group o Sigmu Olomouc?

Teď na to nemám vůbec žádný názor. Nevím, na základě čeho říct, že je to dobré nebo špatné. V tuto chvíli si vyměňují obě strany informace, čeká se na další schůzku a případně nabídku. Až budou nějaké podklady, tak k tomu budu moci něco říct. Bez podkladů je zbytečné říkat nějaký názor. Ale není to o tom, že bych měl strach o své místo. Když mě někdo vyhodí, tak mě vyhodí, sám to ale nezabalím.