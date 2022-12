„Přiznávám se, že mi angažmá ve Zlíně připomíná mé první působení v Plzni. Panuje tady příjemná atmosféra, jsou zde příjemní lidi. Vím, kdo co dělá. Doufám, že to bude v pořádku a úspěšné tak, jako to bylo v Plzni,“ přeje si přerovský rodák, který právě s Viktorií vyhrál tři tituly a třikrát se s ní představil ve skupinové fázi Ligy mistrů.

Vedl také českou reprezentaci, Žilinu, ruskou Machačkalu nebo bulharský Ludogorec Razgrad. Po svém příchodu do Baťova města se rozpovídal pro klubový web FC Trinity.

Co vás zlákalo do Zlína?

Když jsem o tom přemýšlel, tak má to i nějakou historii. Často jsem tady hrával a měl jsem tady příjemné soupeře i na pozici trenérů, ať to byl Vlasta Mareček nebo Bob Páník, kterého znám velice dobře a stejně tak lidi, kteří tady pracují. Vzhledem k tomu, že pocházím z Přerova, tak mám ke Zlínu takový bližší vztah. Je to kousek a cítím se tady pomalu jako doma.

Místo odpočinku vás čeká úplně jiná fotbalová práce, než na jakou jste byl v posledních letech zvyklý. Vnímáte, že vás čeká pouze boj o záchranu?

Naopak. Je to pro mě určitě výzva. Všichni víme, v jaké situaci se tým nachází. Na druhé straně se mi líbilo jednání s lidmi, kteří klub zajišťují a zabezpečují. Oni ví, co chtějí. Doufám, že společně budeme úspěšní. Víme, že existují věci, které se musí změnit. Mužstvo chceme určitě posílit. Bavíme se o nových hráčích, možnostech, jaké klub má. Doufám, že najdeme hráče a způsob, aby se Zlín dostal do vod, do kterých doufám patří.

Máte už v hlavě plán, jak udržet Zlín ve FORTUNA:LIZE?

Přiznám se, že jsem viděl jeden zápas. Ten se zrovna Zlínu moc nepodařil, byl to ten se Slavií. Utkání jsem zatím tolik neviděl, ale teď už si vezu flešku s posledními duely, které Zlín hrál. Samozřejmě budeme vycházet z hráčů, kteří tady jsou. Budu se snažit v krátké době, která bude před prvním soutěžním utkáním, pracovat s mužstvem tak, abychom byli úspěšní a vyhnuli se bojům o záchranu, což je cílem Zlína. Pokud se nám to podaří, tak v první části angažmá by byla spokojenost. Přiznávám se, že bych byl rád, kdybychom se samozřejmě zachránili, to je první krok. Uvítal bych ale, kdyby to pak mělo další návaznost. Nechci, aby se klub každý rok pouze zachraňoval a měnil trenéry po půl nebo roce znovu, protože se znovu zachraňuje. Chci, aby se Zlín znovu stabilizoval a plnil úlohu, kterou plnil před několika lety, kdy hrál střed tabulky, dokonce i poháry, což byl největší úspěch. Chtěl bych, aby se to stabilizovalo, udělalo postavení v lize, které zaručuje klid a poté třeba i vyšší cíle.

To je ale běh na delší trať…

To je určitě běh na minimálně střední trať. Určitě to není sprint. (úsměv) Není to tak, že by šlo koupit nových dvacet hráčů a celé to totálně změnit. Na druhé straně výsledky musíte mít už v té první fázi, protože pokud je nebudete mít už v jarní části, tak ten běh se změní v utrpení.

Bylo posílení mužstvo jedna z vašich podmínek?

Nebyla to úplně podmínka, na kterou bych tlačil. Chci mít ještě hodně debat s trenéry, kteří tady jsou a kteří mi budou dál pomáhat. Oni mi určitě řeknou své názory a poznatky, na druhé straně všichni asi vědí, že Zlín nějaké posily musí udělat a mám slíbeno, že se na tom bude pracovat. Minimálně dva hráči by měli v zimě přijít. Nechci udělat úplnou revoluci, aby odešlo deset hráčů, to určitě ne. Jde spíše o posílení na postech, které Zlínu v podzimní části chyběly.

Jak bude vypadat váš realizační tým?

Nikoho si s sebou do Zlína neberu. Přicházím s tím, že realizační tým, který s mužstvem pracoval, by měl pokračovat dál. Spíš se domlouváme, jak by to mělo být. Jde o to, kdo zůstane, nebo budou probíhat posuny v klubu. Nyní je to na rozhodnutí vedení klubu a mém, jak to budeme řešit dál.

Už víte, co první řeknete hráčům v kabině?

Vždy, když přicházím do kabiny, tak říkám, že trenér je pouze pomocník toho, jak to dopadne. Oni jsou nejdůležitější pro Zlín a pro zdejší fotbal. Já jim mohu pouze pomoct k tomu, aby tady byli úspěšní a některé věci prostě pochopili, že budu chtít pro dosažení výsledků, které potřebujeme. Je tady spousta zajímavých fotbalistů, s některými jsem se v kariéře už potkal. Doufám, že to seznámení bude rychlé a že nám dva měsíce do startu ligy budou stačit k tomu, abychom byli dobře připraveni.

Ve Zlíně zakotvil váš bývalý svěřenec z úspěšného plzeňského období Petr Jiráček. Byl jste s ním v kontaktu před podpisem smlouvy?

S Petrem Jiráčkem jsem nemluvil. S tím jsem samozřejmě zažil nejvíc, ale je tady ještě Václav Procházka a Martin Fillo, se kterými jsem se potkal v Plzni. Je pravda, že s Jirasem jsme začínali, když jsem přicházel do Plzně k první štaci. On pak pokračoval v zahraničí a udělal velice úspěšnou kariéru. Doufám, že tito hráči, které znám velice dobře, mi v tomto pomůžou, abych si co nejrychleji zvykl na nové tváře, lidi. Abych si nepletl jména, jako mi to někteří dříve vyčítali.

Fotbalisty Zlína v jarní části sezony povede známý trenér Pavel Vrba.Zdroj: FC Trinity Zlín

Město vám asi nikdo ukazovat nemusí, že?

Zlín znám velice dobře, protože pocházím z Přerova. Už jako žák jsem tady jezdil hrát turnaje. Ševci nás jako přerovský fotbal trápili, poráželi nás a my jsme jim to vraceli. Zlín tedy znám, vím, jaké město je, je to z Přerova blízko, není pro mě nic nového.

Naposledy jste působil v menším klubu na Slovensku v Púchově. Vidíte mezi kluby určitou paralelu?

Púchov byl v podobné situaci, v jaké se nyní nachází Zlín. Myslím si, že první sezona se nám vydařila skvěle, pak jsem odešel do Žiliny. Máte pravdu, že možná mi to angažmá tady trochu připomíná. Přesto Púchov je úplně jiné město, jiné zázemí, takže ono možná spíše tím postavením v tabulce a stavem, který klub v podzimní části měl. Město a zázemí bylo však jiné.

Co byste vzkázal zlínským fanouškům?

Aby byli trpěliví, povzbuzovali nás co nejvíce v jarní části soutěže. Všichni víme, že pro nás je jediný cíl zachránit ligu. Doufám, že chápou, že bez fanoušků to nejde a budou naším dvanáctým hráčem, se kterým to dokážeme.