Minutáž zkušeného srbského fotbalisty se s přibývajícími koly snižuje, jednatřicetiletý forvard by přitom ševcům na startu sezony rád pomohl.

„Trápí mě to. Chci hrát víc, to je jasné. Bude se snažit v tréninku přidat a počkám si na svoji šanci. Snad se to brzy obrátí,“ doufá rodák z Bělehradu.

Platný by mohl být už v sobotu v Teplicích.

Na Stínadlech před návratem do Baťova města prožil necelých deset měsíců, ve známém prostředí bude mít o motivaci postaráno. „Moc se tam těším. Nejen proto, že je v Teplicích hezký stadion, ale pořád tam mám nějaké kamarády,“ přiznává.

I když se mužstvo Severočechů po příchodu trenéra Jarošíka dost obměnilo, pár parťáků Vukadinoviće v šatně sklářů zůstalo. „Kádr se celkem změnil, skončili tam hlavně zkušení hráči jako Mareš nebo Řezníček, takže tým je mladší a běhavější. Navíc Teplice jsou povzbuzené výhrou na Baníku, rozhodně nás tam nečeká nic jednoduchého,“ tuší zlínský fotbalista.

Zatímco Severočeši o víkendu zvítězili v Ostravě 2:1, Moravané doma brali jenom bod s Jabloncem a na soupeře se dívají z posledního místa tabulky.

„Není to moc příjemné, ale los pro nás nebyl úplně lehký. Nechci se na to vymlouvat, ale třeba na Baníku, kde jsme dlouho hráli v deseti, jsme mohli získat nějaké body,“ míní „Vuki“.

Rakovan je zpátky v bráně Zlína: Musíme dát hlavy nahoru a pracovat ještě víc

„Do zápasu v Ostravě jsme vstoupili dobře, byli jsme lepší než soupeř. Pak ale přišlo vyloučení Silňase (Silný – pozn. red.) a my ze standardky dostali zbytečný gól. V tu chvíli už bylo všechno jinak,“ vrací se k porážce 1:3.

Ševci herně nezklamali ani o víkendu s Jabloncem.

Neoblíbeného soka na Letné převyšovali i přestříleli, nebyli ale produktivní a pouze remizovali 2:2.

„Jablonec je pro mě pořád top klub a my jsme ho doma přehrávali. Pokud zopakujeme výkon z posledního zápasu a vyvarujeme se chyb vzadu, bude to dobré a určitě tam uspějeme,“ je přesvědčený.

Problém je, že Zlínu se na venku dlouhodobě nedaří. Na soupeřově stadionu naposledy uspěl loni na konci srpna v Liberci, kde trefou Tkáče zvítězil 1:0.

Na Stínadlech bral z patnácti vzájemných duelů jenom pět bodů.

„Je to hrozné, fakt špatné. Věřím, že už to zlomíme a něco si domů odvezeme,“ doufá bývalý hráč Sparty, Slavie, Jablonce nebo Karviné.

Ševce kromě tristní venkovní bilance sužuje hlavně disciplína. V úvodních čtyřech kolech inkasovali tři červené karty, navíc obránce Cedidla byl po zápase na Slavii potrestán dodatečně.

Ševce zradila koncovka, dva góly byly málo. Jablonec byl efektivní, ví Jelínek

Podle Vukadinoviće jde o shodu náhod, možná i smůlu. „Tedy až na ten zkrat Didiby, který kopl do protihráče ležícího na zem a balon už tam dávno nebyl,“ říká.

U Silného, Procházky nebo Cedidly prý žádná zákeřnost nebyla. „Nemyslím si, že by Silňas chtěl trefit brankáře, Cedidla je poctivý kluk. Prostě chtěl získat balon, byť šlo o jasný faul,“ míní.

I kvůli na trávníku nepotrestanému zákroku českého reprezentanta do jednadvaceti let na Brazilce Ewertona sudí ve FORTUNA:LIGY zpřísnili metr a častěji vylučují.

I když hlavně ofenzivním hráčům, kteří by měli být sudími více chránění, se to zamlouvá, jednatřicetiletý Srb má z toho spíše smíšené pocity.

„Na jedné straně je samozřejmě dobře, že se budou tvrdé zákroky trestat a hráči za ně vylučovat, ale když sleduji ostatní zápasy v české lize, některé červené karty jsou až přehnané,“ myslí si.

„Za mě to chce najít správný balanc, aby hráči byli chránění, ale zase aby se za každý ostřejší zákrok nevytahovat hned červená,“ dodává.