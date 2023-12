Mluvilo se o něm jako o kandidátovi na trenéra reprezentace. Jenže Miroslav Koubek sdělil, že s ním nikdo nejednal. Může se tak nadále věnovat práci ve Viktorii Plzeň. S podzimním třetím místem je spokojený, o to víc s putováním Evropou.

Trenér Plzně Miroslav Koubek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Ukázalo se, že jste našli síly po Astaně a dobře jste zátěž rozprostřel?

Pokud takhle zápas dopadl, tak patrně ano. Nicméně jsme odehráli náročné utkání proti těžkému soupeři. Za dobu čtrnáct dní, ve kterých jsme sehráli tři utkání, se na nás Sigma mohla chystat, což bylo vidět. Vítězství si nesmírně cením a stejně tak výkonu hráčů, kteří jej museli vybojovat. Sigma měla vysokou kvalitu, ale zase nás podržela obrana a brankář Staněk. Do poslední chvíle se hrálo o remízu, protože jsme se dostali pod tlak, chodilo tam hodně centrů a domácí byli nebezpeční. Pak jsme rozhodli gólem do prázdné brány. Asi jsme byli šťastnější.

Byl důležitý rychlý vyrovnávací gól?

Určitě to bylo klíčové, že jsme se vrátili zpět. Potom nám ještě vyšla před poločasem standardka. V přechodové fázi jsme na mé gusto poztráceli spoustu míčů, byli jsme nepřesní. I tak jsme s tímto hendikepem dokázali být nebezpeční. Rozhodla efektivita,

Střídal jste až v 74. minutě, proč?

Pokud vidím, že věci fungují a ony fungovaly. To, že jste pod tlakem, neznamená, že věci nefungují. To vidíte i v evropském fotbale. Máte plán a lidi, kteří se v určitých situacích chovají rutinérsky a zkušeně. Věříte jim a nechcete to za každou cenu rozbít.

Také jste tam jednou vyběhl až na hřiště a viděl za to žlutou kartu, co se vám nelíbilo?

Rozhodčí mi pil krev od začátku. Už ani nevím. Dostáváte se pak pod tlak. Jsou to věci, kdy vám srdíčko buší trošku rychleji a jste vzteklý.

V závěru měla Sigma minimálně dvě slibné situace. Co se tam stalo?

Dostali jsme se pod tlak. Máme toho plné zuby. Jeli jsme zápas z posledních zbytků sil. Měli jsme dohrávku v Boleslavi, Astanu a to jsou věci, které vám síly berou. Sigma byla v tu chvíli lepší, prostřídala a jela. My jsme mohli dát gól do méně připravené obrany soupeře, protože ten se snažil vyrovnat a tím se dostanete pod tlak. Já tomu říkám psychologie zápasu.

Jste třetí, ale Sparta se Slavií mají náskok. Hrajete ještě o titul?

Nikdy jsme neříkali, že hrajeme o titul. Víme, jak je silové pole rozložené a kdo tady ve fotbale vládne. Třetího místa si ceníme.

Jak celkově podzimní část hodnotíte?

Účast v Evropě byla velmi pozitivní. To nemůžu hodnotit jinak než malý zázrak. Za to kompliment mužstvu. Dokázali jsme velký výsledek sami sobě i českému fotbalu. Co se týče domácí soutěže, tak jsme se Spartou a Slavií ztratili kontakt těmi dvěma porážkami s Karvinou a Slováckem. To byla vlna, kdy jsme měli útlum. Zápasy se daly zvládnout a tyhle body nám chybí. Cením si však toho, že jsme dokázali v závěru zase zabrat, vyhrávat a se Slováckem jsme se oddělili od dalších týmů.

Jaká je situace okolo Tomáše Chorého? Nemohl už nastoupit s maskou?

Asi by to bylo možné, ale nechtěli jsme to riskovat, aby mu chutnal kapr a bramborový salát.

Mluví se například o zájmu Slavie o brankáře Staňka. Očekáváte nějaké změny v kádru?

Mluví se. Od toho já nejsem. Hodně se toho napovídá. Zejména v této fázi vývoje sezony se ukázalo, že není potřeba bláznit, protože mužstvo má svoji kvalitu a hráči, kteří v Plzni jsou, potvrzují výkonnost. Vždycky je dobré udělat nějakou změnu a přinést oživení, ale není důvod dělat radikální proměnu.

Stále máte energii do trénování?

Jsem v pohodě, člověk se po zápase a druhý den cítí unavený, ale pak je to zase dobré. Můžu trénovat pořád. Vy mě zkoušíte?

Vaše jméno je skloňováno s možným novým trenérem reprezentace. Co na to říkáte?

Ať si skloňují. Čtu média, ale nikdo se mnou nejednal, nic není na stole.