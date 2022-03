Mistra sráží nedisciplinovanost

„Ty dvě červené karty jsou samozřejmě velká komplikace, protože jsme minimálně na jeden zápas čtvrtfinále přišli o dva hráče,“ mračil se Trpišovský, jehož tým si to ve čtvrtfinále Konferenční ligy rozdá s Feyenoordem.

Právě nedisciplinovanost je největší problém „sešívaných“. Pražané jsou vůbec nejtrestanějším týmem celé Konferenční ligy soutěže. Kromě dvou červených vyfasovali ještě i jednatřicet žlutých karet.

Turbulentní období ve znamení červených karet završil o víkendu defenzivní štít Maksym Talovierov, který nedohrál nedělní ligový zápas s Českými Budějovicemi. „Nemám rád, když hráč se žlutou kartou chodí do skluzu, to riziko je potom obrovské,“ zlobil se slávistický kouč Trpišovský.

Marodka se tenčí, zato vyloučení přibývají

Jeho vztek se dá pochopit. Pro klíčové období sezony to představuje opravdu velké komplikace. Slavii čeká po reprezentační pauze bitva s Plzní o první místo v lize a dvojzápas s Feyenoordem o postup do semifinále evropského poháru. A ze sestavy jí vypadli hned tři hráči.

„Je to nepříjemné,“ ušklíbl se Trpišovský. „Max nebude moct nastoupit v lize minimálně dva zápasy. Je to náš nejvyšší hráč a je pro nás důležitý při standardkách. Má nějakou typologii, která se u ostatních hráčů v kádru těžko hledá, takže zásah to určitě je,“ uvědomoval si zklamaný Trpišovský.

Na trávník se sice vrátil po téměř roční absenci záložník Lukáš Provod, kádr Pražanů se ale zbytečnými vyloučeními zase oslabuje. „Čekají nás teď těžká utkání, ve kterých rozhodují i hráči z lavičky. Návrat zraněných hráčů je pro nás jen přínos do zbytku sezony,“ řekl kouč.

Jeho partě zajisté přijde vhod repre pauza, která poslouží k doléčení šrámů.