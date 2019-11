Moravanům sobotní duel 17. kola FORTUNA:LIGY vůbec nevyšel, přitom do sestavy Zlína se po disciplinárním trestu vrátil kapitán Jiráček. Od první minuty nastoupil uzdravený Hlinka a také útočník Železník. Liberci chyběl potrestaný Baluta. Místo něj hrál Breite. A byl to právě kapitán Slovanu, který hned v 6. minutě po Malinského průniku a přihrávce otevřel skóre.

Domácí měli dál navrch a soupeře přehrávali. Libereckou pohodu zvýšil po dalším Malinského centru útočník Musa. Neobsazený vysoký chorvatský fotbalista udeřil hlavou a připsal si sedmou branku sezony.

I třetí gól Slovanu nesl Malinského rukopis. Rychlonohý liberecký křídelník dalším přesným centrem našel nepokrytého Potočného, který parádní ranou z voleje zvýšil na 3:0.

Zlínští v první půli nestíhali. V obraně kupili chyby, směrem dopředu byli neškodní. Hosté poprvé zahrozili až před přestávkou, Železníkova rána ale skončila na břevnu.

To však bylo ze strany Fastavu vše. I vstup do druhé půli měli lepší Severočeši. Hned po změně stran Musa našel Potočného a ten zblízka uklidil balon do sítě.

V 52. minutě navíc Argentinec Podio stáhl unikajícího Musu a sudí Hocek hostujícího středopolaře vyloučil.

Zbytek utkání už byla selanka. Liberečtí to proti deseti měli jednoduché. Oslabenému soupeři mohli nastřílet další branky, ale první rána Potočného skončila vedle a druhý pokus domácího záložníka Rakovan kryl.

Triumf Slovanu završil až v 82. minutě střídající Pešek, který využil zaváhání stopera Buchty a upravil na konečných 5:0. Ševce od ještě většího přídělu uchránil gólman Rakovan, který v exhibičním závěru zneškodnil vyložené šance Peška, Breiteho, Kuchty či střely Karafiáta nebo Mary.

Fotbalisté Zlína tak po třech zápasech vyšli bodově naprázdno a v tabulce zůstal třináctý.

FORTUNA:LIGA, 17. kolo

FC Slovan Liberec – FC Fastav Zlín 5:0 (3:0)

Branky: 38. a 49. Roman Potočný, 6. Radim Breite, 22. Petar Musa, 82. Jakub Pešek

Rozhodčí: Hocek – Dobrovolný, Flimmel (Pechanec)

Žlutá karta: Bartošák (Zlín)

Červená karta: 52. Podio (Zlín)

Diváci: 3333

Liberec: Nguyen – Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Malinský (71. Kuchta), Breite, Mara, Oscar (79. Nešický), Potočný – Musa (67. Pešek). Trenér: Hoftych.

Zlín: Rakovan – Cedidla, Buchta, Hlinka (67. Janetzký) – Matejov, Podio, Jiráček, Folprecht (90.+1. Hnaníček), Bartošák - Poznar, Železník (57. Džafić). Trenér: Kameník.