Fotbalová liga se po reprezentační pauze vrátila svým osmým kolem. V jeho rámci přivítala trápící se Boleslav nováčka z Pardubic a podala velmi dobrý výkon. Už v první půli dali domácí tři góly a zvítězili přesvědčivě 4:1.

Mladá Boleslav - Pardubice 4:1. Brankář Pardubic Marek Boháč inkasuje branku. | Foto: ČTK / ČTK

První minuty zápasu přinesly boleslavskou převahu, ta však končila ještě před vápnem hostů. Když v sedmnácté minutě vyslal pohotovou a nebezpečnou ránu pardubický Hlavatý, zdálo se, že by se jeho tým mohl dostat více do hry. To se ale nestalo, naopak krátce nato se z první trefy radovali domácí.