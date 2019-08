V zápase s Karvinou měl Jakub Yunis minimálně tři dobré gólové příležitosti, jenže žádnou neproměnil. A právě na zahozené šance nakonec Sigma dojela.

Sedm minut před koncem hosté vyrovnali a ukradli pro sebe bod za remízu 1:1. „Věděli jsme, že k nám přijede mužstvo, které předvedlo velmi bojovný výkon proti Slavii a tady to nebude nic jiného. Dobře jsme na ně nastoupili. Napadali jsme a ke konci poločasu jsme dali gól do šatny. Pro nás to bylo ideální,“ hodnotil Yunis duel, ve kterém Sigmu poslal do vedení obránce Václav Jemelka.